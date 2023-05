“Ayer fui... hoy fui y subí en helicóptero”: la canción que pone sabor a las polémicas declaraciones de Francia Márquez

“Ayer fui...hoy fui y subí en helicóptero”, es la frase con la que arranca la canción y la que fue tomada de la entrevista que brindó al medio Semana. La producción fue anunciada a través de un video que se viralizó en redes sociales, en donde puede verse al productor trabajar en ella.

La sátira musical, en su coro, simulando que es la coequipera del presidente Gustavo Petro quien responde y justifica el uso de este medio de transporte, dice: “viajar en carro blindado no quiero, en colectivo o en buseta me mareo, me monto en bicicleta sí que menos, pero en helicóptero sí voy, sí voy”.

La pieza musical, como estocada final, utiliza otro de los fragmentos de la entrevista que dio Márquez: “Y pueden, y pueden llorar... de malas”.

El video oficial se estrenó hace dos semanas, y la mayoría de este fue grabado en Cali, particularmente en algunos de los lugares más icónicos de la ciudad, por ejemplo, la Plazoleta Jairo Varela. Las demás tomas se realizaron en el mirador La Mano del Gigante, en el Huila.

A la fecha ha recibido bastantes comentarios positivos en sus redes sociales, por lo que ha anunciado que la semana que viene sacará la versión completa de la canción, pues al parecer, esta solo fue un abrebocas.

“Vayan aprendiéndosela porque la vamos a tirar completa también por las plataformas digitales”, comentó Victoria.