En la entrevista, la antioqueña se refirió a ese difícil momento de su vida: “Estaba pasando por una situación personal que para mí fue muy difícil de ocultar (...) tenía conversaciones con mi equipo de trabajo, no me pongan shows porque no lo puedo controlar como me siento como persona, no lo puedo ocultar y la gente lo está viendo. Sí hubo un momento en el que sentí que no era tan bonito que la gente viera por lo que yo estaba pasando”.

Con relación a su música, la cantante describió que la letra de sus canciones son gracias a sus experiencias de vida y esto la ha ayudado en su proceso de sanación. “Yo hago música, yo escribo canciones de mis vivencias personales”, explicó la artista.

“Fue un momento en mi vida donde dije la gente sabe que es lo que me está pasando, pues vengan, acompáñenme y vivámoslo juntos”, dijo Karol G.