Ella es Honey Ordoñez, la modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret 2026

La modelo sanandresana Honey Ordoñez representará a Colombia en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, que se realizará este domingo 18 de octubre en Los Ángeles, California. Con experiencia en pasarelas y campañas de marcas internacionales como Dior y Puma, la colombiana dará un nuevo paso en su carrera y llevará también sus raíces nicaragüenses a uno de los espectáculos más reconocidos de la moda. “¡Todavía lo estoy asimilando! No podría estar más emocionada de ser parte del legendario Victoria’s Secret Show”, escribió Ordoñez en su cuenta de Instagram al anunciar su participación.

La modelo acompañó el mensaje con las banderas de Colombia y Nicaragua y expresó la emoción que le produce alcanzar este objetivo profesional: “Mi yo de 8 años no me lo creería...”. Lea más: Todo sobre el Victoria’s Secret Fashion Show 2026: ¿habrá una colombiana en la pasarela? Su presencia se suma a la participación de modelos colombianas en el desfile. En 2025, Valentina Castro se convirtió en la primera colombiana en caminar por la pasarela de Victoria’s Secret. Ese mismo año, la cantante Karol G hizo historia al convertirse en la primera artista latina en presentarse en vivo durante el espectáculo.

La trayectoria internacional de Honey Ordoñez

La participación en Victoria’s Secret representa un nuevo hito para Ordoñez, quien ha construido una trayectoria en campañas publicitarias, pasarelas y publicaciones editoriales internacionales.

Con una estatura de 1,75 metros, la modelo ha trabajado con casas y marcas como Dior, Puma, Bally, Blumarine, Coach, Casablanca, Erdem, Issey Miyake, J.W. Anderson, Ralph Lauren y United Colors of Benetton, entre otras. Uno de los momentos destacados de su carrera fue su debut en Dior a los 18 años. Desde entonces, ha participado en proyectos de moda y ha aparecido en publicaciones como Vogue Francia, Vogue Italia, Vogue Latinoamérica y Le Magazine du Monde.

La modelo colombiana Honey Ordoñez participará en el desfile de Victoria’s Secret este domingo 18 de octubre en Los Ángeles, junto a figuras internacionales de la moda. FOTO: Instagram-Honey Ordoñez.

Su portafolio también incluye colaboraciones con Fenty Beauty y Sporty & Rich, además de apariciones en medios como TIME, Wallpaper Magazine y South China Morning Post Style Magazine. Durante 2026, su trayectoria registra trabajos para marcas como Ralph Lauren y Puma, así como publicaciones en medios especializados.

¿Cuándo y dónde ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

El desfile se celebrará este domingo 18 de octubre en Los Ángeles y está programado para las 6:30 p. m., hora de Colombia. La transmisión podrá seguirse gratuitamente a través de los canales digitales oficiales de Victoria’s Secret en YouTube, TikTok e Instagram. La edición de este año contará con presentaciones musicales de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE. Entre las modelos anunciadas también figuran Adriana Lima, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Alex Consani, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Anok Yai y Barbara Palvin.