Majida Issa: “No es una historia como las demás, no estamos hablando del narcotráfico, estamos hablando de las víctimas, les ponemos la lupa. Es una historia narrada de manera magistral, ver el resultado es emocionante, es una serie muy distinta, creo que en la actualidad todo el trabajo que ha hecho la Comisión de la Verdad logró que pusiéramos el ojo en las víctimas para poder reconstruir un país distinto. Así que más actual y necesaria no puede ser”.

Juan Pablo Raba: “Si viviéramos en Suiza contaríamos otras historias, tal vez sobre relojes y chocolates, pero este es el país que tenemos. Noticia de un secuestro no pierde actualidad y que una plataforma como Prime Video tome ese riesgo es algo que aprecio mucho. Me siento orgulloso de hacerle este homenaje a las víctimas y a Colombia”.

¿Qué tan complejo es interpretar un personaje de la vida real?

Cristina Umaña: “Lo sentí bastante complejo, sentía un respeto por su dolor, porque estaba contando un momento trágico en la historia de estas personas, sentía gran responsabilidad, tenía que ser muy responsable con su dolor. Descubrí que era más importante acercarme al universo emocional de Maruja, más que parecerme a ella físicamente”.

Juan Pablo Raba: “En mi caso, más allá de que el personaje sea de ficción o real, siempre me hago la pregunta qué función cumple dentro de la historia y cómo puedo construirlo para que aporte a ese relato y en esa medida te quitas el peso que tiene el hecho de ser personas que existieron. No hicimos una imitación, sino una versión de los hechos”.

Majida Issa: “El proceso para un actor es distinto cuando interpreta personas que existieron o existen a cuando tiene la libertad que da la ficción. En el caso de Noticia de un secuestro, además de que es un tema que nos duele y que cambió la historia del país, está basada en un libro de Gabriel García Márquez, que no es cosa menor, así que la responsabilidad es mayor. Uno no puede ser ligero en las decisiones que toma en el proceso creativo, no es una decisión propia, hay que escuchar opiniones, estar más abierto a construir desde otros escenarios”.