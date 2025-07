En conversación con EL COLOMBIANO, Greiber dio detalles de su proceso. Aseguró que su intención con acudir al sistema penal es conseguir justicia: “no quiero que me olviden, no quiero que lo que me pasó a mí quede en la impunidad”.

Su lucha comenzó en una noche de abril. Volvía de la Iglesia, eran las ocho. Quería llegar rápido a casa, por lo que decidió cortar camino por aquel lote, donde las pisadas de todos los vecinos ya habían formado un camino. “Lo primero que vi fue a una perra acercándose. Empezó pellizcándome la pierna, también me ladraba agresivamente. Luego siguió dando pequeñas mordidas, ahí intenté cubrirme, defenderme”, le narró Berrío a este diario.

Sin embargo, lo peor aún no había sucedido. Mientras intentaba espantar a aquel primer animal, el joven vio como otros se asomaban a lo lejos, tras los matorrales. En pocos segundos, los perros lo rodearon. “Mientras me defendía de uno, el otro me atacaba. Llegó un punto en el que me empezaron a arrastrar, hasta que me llevaron a una especie de barranco”, recordó.

