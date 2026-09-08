Pautips se disculpa por su comportamiento en MasterChef: “No me siento orgullosa de eso”

La influenciadora Paula Garrido, más conocida en redes sociales como Pautips, es una de las participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026. En uno de los recientes episodios del reality, la creadora de contenido lideró uno de los equipos en el reto de campo.

Garrido compitió junto a Jimmy Vásquez, Emiro, y Tuto, y en su rol como capitana salió a relucir su fuerte estilo de liderazgo, el cual no fue bien recibido por sus compañeros. La actitud dominante de Pautips fue tema de conversación de Vásquez frente a las cámaras, por ejemplo, y también disgustó a Emiro.

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Finalmente, el equipo perdió. Después de la emisión, Paula fue ampliamente criticada en redes sociales por su comportamiento. Ante los comentarios, la influencer publicó un video en su cuenta oficial de TikTok explicando lo ocurrido y ofreciendo disculpas por su conducta.

“Hasta para mí ha sido muy duro y muy triste poderme ver en la pantalla del televisor como espectadora y ver ciertas actitudes que he tenido”, dijo en la grabación.

Aunque Garrido aceptó que no tuvo la mejor reacción durante el reto, explicó que todo esto puede explicarse por el cansancio y estrés que le ha producido ser parte del show.