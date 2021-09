Lina Tejeiro pagó gran suma por dañar un vestido de Carolina Herrera

“Yo feliz, por un lado, por el otro, foto va, foto viene, pero no era consciente que estaba pisando todos los pétalos de rosas y que el vestido me quedaba largo, manché el vestido, pero dije ‘no importa, mañana lo mando a la lavandería”, relató.

“Yo estaba mal económicamente. Yo vivía arrancada. No tenía de dónde sacar para pagar un vestido, y ni siquiera sabía cuánto valía. ¿Adivinen? Me tocó pagar. Prácticamente me iba a quedar empeñada en Carolina Herrera, hasta que alguien me solucionara la vida. Si no estoy mal, le pedí prestado a Claudia Linero para pagar el vestido”, explicó Tejeiro.

Además, reveló que, en ese entonces, tuvo que pagar 6 millones de pesos por el atuendo, que hoy en día permanece guardado.

“Obviamente está arrugado porque lleva 8 años guardado. Nunca más volví a usarlo”, puntualizó Lina, quien al volver a buscar la mancha no la encontró.

La famosa afirmó que tiene dos opciones: volver a usar el vestido u obsequiarlo a una persona muy delgada, ya que es talla 0.