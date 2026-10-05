Esposa e hija de Bruce Willis compartieron nuevas fotos del actor diagnosticado con demencia

Emma Heming, esposa del actor estadounidense Bruce Willis, compartió una nueva fotografía del protagonista de Duro de matar en su cuenta oficial de Instagram. En la imagen, Willis está usando un sombrero y gafas negras, y una camiseta blanca con dibujos infantiles. En el mensaje que acompaña el retrato, Heming dedicó unas emotivas palabras a Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT) en febrero de 2023. Lea: Un cigarrillo en los VMAs: el gesto de Nirvana que “reencendió” el debate sobre el espíritu del rock “En este próximo capítulo de su vida, Bruce continúa construyendo sobre su legado. Él es, y siempre será, una puta leyenda. Y estoy tan orgullosa de ser su esposa”, dijo Emma, quien realizó esta publicación en el marco de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Demencia Frontotemporal. Esta conmemoración, que se celebra entre la última semana de septiembre y la primera de octubre, tiene el propósito de visibilizar esta condición neurodegenerativa que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal. La DTF suele manifestarse entre los 45 y 65 años, y sus síntomas más comunes están relacionados con cambios en el comportamiento, la personalidad o el lenguaje, más que en la memoria, por lo menos en la etapa temprana de la enfermedad.

En el caso de Willis, el primer diagnóstico que recibió fue el de afasia en 2022, un trastorno que afecta la capacidad de hablar, escribir, leer y comprender el lenguaje. Esto llevó a que el actor de El quinto elemento y Pulp Fiction se retirase de la actuación tras más de cuatro décadas de carrera. Finalmente, en febrero de 2023, su familia emitió un comunicado oficial para anunciar que padecía demencia. En agosto de 2025, Heming, quien se casó con Willis en 2009, dio a conocer que habían tomado la decisión de trasladarlo a un centro de cuidados especializado para brindarle seguridad y atención médica constante las 24 horas. Tras el diagnóstico de Willis, su esposa Emma se ha dedicado a realizar activismo en pro de los pacientes de DTF y sus cuidadores. A finales del 2025, la actriz y modelo publicó El viaje inesperado: Encontrando fuerza, esperanza y a ti mismo en el camino de cuidar, un libro sobre su experiencia con la demencia. Heming también hizo referencia a su trabajo como activista en la nueva publicación de Instagram. “Él es la fuerza motriz detrás de mi defensa. Me ha abierto tantas puertas en este trabajo, y seguiré caminando a través de ellas. No dejaré que su diagnóstico sea en vano”, escribió.

La hija de Willis también compartió nueva foto del actor

El 28 de septiembre, Tallulah Willis, la tercera hija del actor y la actriz Demi Moore, posteó una fotografía besando a su padre en la frente mientras está de pie frente a él y le sostiene suavemente la cabeza. “¡Qué lindo!”, escribió la mujer de 32 años para acompañar la publicación. La imagen fue compartida casi un mes después de que Tallulah compartiera una actualización sobre la salud de su padre. A finales de agosto, la artista contó que Willis estaba “siguiendo la misma rutina que en la última actualización que hicimos, lo cual, según me han dicho, es bueno. Pero sea cual sea la situación, mi familia y yo lo apoyamos en todo momento”.

En ocasiones anteriores, la hija del actor también ha relatado que ya es parte de su rutina visitar a su padre en el centro especializado en el que se encuentra desde hace un año. A principios de agosto, Tallulah se casó y compartió algunas fotografías y videos de su boda. En una de ellas apareció Willis abrazando a su hija. Cabe recordar que el actor tiene tres hijas con Moore y dos más con su esposa, Heming. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: