Amparo Grisales reveló que le propusieron lanzarse al Senado, ¿cuál fue su respuesta?

La actriz Amparo Grisales contó que, hace un tiempo, un grupo de amigos empresarios le propuso incursionar en política. Sin embargo, explicó por qué no aceptó la propuesta de lanzarse al Senado.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Gómez en Los Protagonistas, de Caracol Radio, Grisales recordó cómo fue el momento en el que le llegó esa sugerencia de darle un giro a su trayectoria pública.

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“Me lo propusieron unos amigos (...) empresarios. Me dijeron: ‘Estuvimos hablando y tú tienes buena talla para que te lances y puedas hacer una carrera en política’”, contó la actriz, quien aseguró que recibió el comentario con gratitud, pues lo interpretó como una valoración de su inteligencia y carisma.

“Les agradecí mucho porque quiere decir que soy inteligente o que ven algo carismático en mí, más allá de la belleza, pero desde que nací, mi carrera ha sido mi amante”, afirmó.

En la entrevista con Gómez, Grisales también recordó que algunas de sus exparejas le propusieron dejar su carrera artística, algo que tampoco estuvo dispuesta a hacer.