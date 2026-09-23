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Aida Victoria anunció su retiro de las redes sociales: “Me di cuenta que esa es la vida que yo quiero”

La creadora de contenido, que tiene casi diez millones de seguidores, dijo que próximamente se retirará de las redes sociales. También explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

  • Merlano anunció en una transmisión que próximamente se retirará de las redes sociales. FOTO: Tomada de @aidavictoriam en Instagram.
    Merlano anunció en una transmisión que próximamente se retirará de las redes sociales. FOTO: Tomada de @aidavictoriam en Instagram.
El Colombiano
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hace 54 minutos
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Aida Victoria Merlano anunció que planea retirarse de las redes sociales, decisión que dio a conocer durante una transmisión en vivo. Sin embargo, la empresaria y creadora de contenido barranquillera, que tiene casi 10 millones de seguidores en Instagram, aseguró que su retiro no sería inmediato.

Por ahora, contempla continuar creando contenido durante los próximos meses y hacer un anuncio más formal sobre su salida. “Lo más probable es que yo sí me retire en menos de un año y no es porque esté enamorada, como me dicen algunos, sino porque mi vida fuera de las redes me da mucha paz y me siento muy tranquila”, afirmó Merlano.

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La creadora de contenido explicó que la decisión tomó fuerza durante unas vacaciones en las que permaneció alejada de las redes sociales. Según contó, esa experiencia le permitió descubrir que disfruta más cuando no está pensando en compartir cada segundo con sus seguidores.

“Estos días he estado de vacaciones y he estado sin publicar y he vivido mi vida fuera de las redes y ni estar consumiendo TikTok o leyendo Instagram o comentarios de mí se ha sentido como una paz tan grande”, dijo.

Merlano también habló de su relación con su pareja, el también creador de contenido Escro, y de su hijo Emiliano, quien nació de su relación pasada con Juan David Tejada, conocido en redes sociales como el Agropecuario. Aseguró que durante estos días ha podido compartir con ellos sin pensar en convertir esos momentos en contenido.

“Yo me siento muy enamorada de mi pareja como de mi hijo, he estado rodeada como de mucho amor, compartiendo momentos lindos no para las redes, sino para la vida y me di cuenta que esa es la vida que yo quiero”, añadió.

La barranquillera también contempla alejarse de las plataformas si se convierte en madre por segunda vez. Explicó que, en ese caso, le gustaría vivir el embarazo y la maternidad en privado. “Quiero vivir mi embarazo pleno, no pensar en trabajar, no pensar en crear contenido, quiero parir tranquila y a maternar; además, ya tengo los recursos económicos para no vivir de las redes sociales”, afirmó.

Merlano aseguró que su intención es retirarse en diciembre de 2026 y que espera hacer un anuncio más oficial en los próximos meses. Mientras tanto, planea aprovechar el tiempo que le queda en las plataformas para continuar con su contenido.

“Debí contar esto más adelante, pero ya que, aprovechemos estos meses antes de diciembre y la damos toda, aprovechemos el contenido, para que ya yo en diciembre pueda irme más tranquila”, explicó.

La decisión de alejarse de las redes sociales ocurre después de que Merlano anunciara su compromiso matrimonial con Escro. Hace un mes, la barranquillera compartió imágenes del momento de la propuesta en el que aparece el creador de contenido de rodillas y ella con un anillo en el dedo.

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Semanas antes de anunciar el compromiso, Aida ya había hablado sobre sus planes de casarse y formar una familia. En una transmisión, aseguró: “Las cosas como las estoy viendo, David y yo vamos a tener una familia, y nos vamos a casar y muchas cosas”.

En esa misma conversación explicó que, si tuviera otro hijo, quisiera vivir esa etapa con más privacidad y lejos de las redes sociales, una intención que también mencionó al explicar su decisión de retirarse de las plataformas digitales.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo dejará Aida Victoria Merlano las redes sociales?
Aida Victoria Merlano planea retirarse de las redes sociales en diciembre de 2026 y aseguró que antes hará un anuncio más formal sobre su decisión.
¿Por qué Aida Victoria Merlano quiere retirarse de las redes sociales?
La creadora de contenido explicó que quiere disfrutar de una vida más tranquila y privada, después de experimentar durante sus vacaciones cómo se siente estar alejada de las plataformas y de los comentarios sobre su vida.
¿Con quién está comprometida Aida Victoria Merlano?
Aida Victoria Merlano está comprometida con el creador de contenido y streamer David Darville, conocido en redes sociales como Escro. La pareja ha hablado públicamente de sus planes de casarse y formar una familia.

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