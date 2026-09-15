Emilia Clarke y Emma D’Arcy sorprendieron a los fans de ‘Juego de Tronos’ hablando Alto Valyrio en los Emmy 2026

Los Siete Reinos llegaron a los Emmy 2026, uno de los premios más reconocidos de la televisión en Estados Unidos. Emilia Clarke y Emma D’Arcy, Daenerys y Rhaenyra Targaryen en Juego de Tronos y La casa del dragón, respectivamente, coincidieron sobre el escenario y sorprendieron al público al hablar en alto valyrio. La ceremonia se realizó el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. Las dos actrices fueron las encargadas de entregar el premio a Mejor Actriz Protagonista en una Miniserie, Serie de Antología o Película para Televisión, que finalmente recibió Sally Field y aprovecharon el momento para hacer un guiño al universo creado por George R. R. Martin. Entérese: Los idiomas inventados en series y películas también se aprenden D’Arcy utilizó el parentesco de sus personajes para abrir el momento con una broma. En la ficción, Rhaenyra es antepasada de Daenerys, separadas por varias generaciones de la familia Targaryen. “En el universo de Juego de Tronos, Emilia es mi tataratataratataratataranieta de verdad”, dijo D’Arcy, durante la presentación en la gala. Después anunció que Clarke hablaría en Alto Valyrio, la lengua ficticia asociada a la antigua casa Targaryen, mientras ella se encargaría de traducir.

“Y, en honor a nuestro linaje Targaryen compartido, Emilia hablará con ustedes en Alto Valyrio, nuestro idioma materno, y yo lo traduciré” Le puede interesar: Traído, manga, parva, mirella y más palabras paisas que el resto del país no entiende Clarke entonces pronunció una extensa frase en Alto Valyrio. En ese momento, el público se sorprendió y respondió con aplausos y ovaciones. Pensativa, D’Arcy cumplió con su papel de traductora y concluyó el momento con una broma que provocó nuevas risas: “Sí... eso es ‘buenas noches’”.

La conexión entre Daenerys, Rhaenyra y las dos series

Clarke interpretó a Daenerys durante las ocho temporadas de Juego de Tronos, mientras que D’Arcy interpreta a Rhaenyra en La casa del dragón, serie ambientada unos 200 años antes de la historia de la producción original. La coincidencia permitió, por unos minutos, un crossover que la televisión nunca había mostrado dentro de la ficción, con dos Targaryen de distintas épocas compartiendo escenario. El momento no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los seguidores compartieron videos, memes y reacciones al reencuentro por la nostalgia por el universo de dragones. Lea más: La casa del dragón estrenó su tercera temporada: esto fue lo que ocurrió en el primer capítulo

Juego de Tronos tuvo ocho temporadas y se convirtió en una de las producciones más premiadas de HBO, con 59 Emmy ganados. La serie está basada en las novelas de George R. R. Martin y sigue las disputas de varias casas por el control de Westeros y el Trono de Hierro. La casa del dragón, en cambio, cuenta una historia anterior. Basada en Fire & Blood, transcurre unos 200 años antes de Juego de Tronos y se concentra en la casa Targaryen, por lo que Rhaenyra y Daenerys pertenecen a distintas generaciones de la misma familia.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El encuentro de ambas en los Emmy 2026 tiene un antecedente, antes de comenzar a grabar La casa del dragón, Emma D’Arcy tuvo una conversación con Emilia Clarke, donde contó que la buscó para hablar sobre lo que significaba asumir el papel de otra Targaryen dentro de una franquicia con una base de seguidores tan grande. Según recordó en una entrevista, Clarke fue “hermosa y muy generosa” y compartió con ella varios consejos que D’Arcy prefirió guardar. Siga leyendo: Premios Emmy: conozca todas las series ganadoras a lo mejor de la televisión en 2026 Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué premio presentaron Emilia Clarke y Emma D’Arcy en los Emmy 2026? Las dos actrices presentaron el premio a Mejor Actriz Protagonista en una Serie Limitada, de Antología o Película para Televisión. La ganadora fue Sally Field por Remarkably Bright Creatures. ¿Qué relación hay entre ‘Juego de Tronos’ y ‘La casa del dragón’? La casa del dragón es una precuela de Juego de Tronos basada en Fire & Blood, de George R. R. Martin, y cuenta acontecimientos de la historia de la casa Targaryen ocurridos aproximadamente dos siglos antes de la serie original.

¿Qué premio presentaron Emilia Clarke y Emma D’Arcy en los Emmy 2026? Las dos actrices presentaron el premio a Mejor Actriz Protagonista en una Serie Limitada, de Antología o Película para Televisión. La ganadora fue Sally Field por Remarkably Bright Creatures. ¿Qué relación hay entre ‘Juego de Tronos’ y ‘La casa del dragón’? La casa del dragón es una precuela de Juego de Tronos basada en Fire & Blood, de George R. R. Martin, y cuenta acontecimientos de la historia de la casa Targaryen ocurridos aproximadamente dos siglos antes de la serie original.