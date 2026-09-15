Emilia Clarke y Emma D’Arcy sorprendieron a los fans de ‘Juego de Tronos’ hablando Alto Valyrio en los Emmy 2026

Los Siete Reinos llegaron a los Emmy 2026, uno de los premios más reconocidos de la televisión en Estados Unidos. Emilia Clarke y Emma D’Arcy, Daenerys y Rhaenyra Targaryen en Juego de Tronos y La casa del dragón, respectivamente, coincidieron sobre el escenario y sorprendieron al público al hablar en alto valyrio.
La ceremonia se realizó el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. Las dos actrices fueron las encargadas de entregar el premio a Mejor Actriz Protagonista en una Miniserie, Serie de Antología o Película para Televisión, que finalmente recibió Sally Field y aprovecharon el momento para hacer un guiño al universo creado por George R. R. Martin.
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D’Arcy utilizó el parentesco de sus personajes para abrir el momento con una broma. En la ficción, Rhaenyra es antepasada de Daenerys, separadas por varias generaciones de la familia Targaryen.
“En el universo de Juego de Tronos, Emilia es mi tataratataratataratataranieta de verdad”, dijo D’Arcy, durante la presentación en la gala. Después anunció que Clarke hablaría en Alto Valyrio, la lengua ficticia asociada a la antigua casa Targaryen, mientras ella se encargaría de traducir.