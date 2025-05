Goga, la voz mexicana del ciclismo colombiano

Cada año, Georgina Ruiz Sandoval llega a Colombia en mayo para narrar las tres grandes vueltas del ciclismo, un deporte que tiene ya más de 75 años de historia en el país y que continúa en el corazón de los colombianos. La voz de “Goga”, quien es mexicana de nacimiento y vive en Estados Unidos hace dos décadas, es la que en este momento está contando en Caracol la travesía de los ciclistas colombianos que están compitiendo en el Giro de Italia, el cual este miércoles llegará a su undécima etapa. Lea: La venganza de Analía 2 se estrena este martes: ¿qué dicen Carolina Gómez y Paola Turbay sobre la nueva temporada? La narradora ha sido testigo de los mejores momentos de los “escarabajos” de los últimos años y espera que esta edición del Giro, en el que Egan Bernal, Nairo Quintana, Daniel Martínez, Einer Rubio y Brandon Rivera están participando, no sea la excepción. EL COLOMBIANO conversó con la “Bicigoga” sobre su trayectoria en el periodismo colombiano.

El estilo y la credibilidad se construyen con la experiencia. ¿Qué otras cosas cree que tiene hoy que hacen que la gente la siga y la quiera?

“Yo creo que esas cosas las tengo que seguir manteniendo a través de mi constante preocupación por estudiar y por seguir preparándome. Me siento como un médico, que siempre se tiene que actualizar, y no puedo descuidarme en ningún momento. No solamente en lo que es lo mío, que es el deporte: tengo que estar actualizada en muchas cosas. Porque el deporte es una fracción de la sociedad, y si yo no estoy también ambientada en otras cosas, me quedo aislada. Necesito compartir con Jota y Santiago cosas de la vida, de la cultura, del mundo, porque quiero que la gente se sienta en una conversación amplia, no nada más sobre ciclismo. Sé que tengo, de repente, cosas que me diferencian porque no soy colombiana. De repente, me salen mis mexicanismos, eso es lógico. No voy a ocultar de dónde soy, ni mucho menos, pero sí me siento muy de acá”.

¿Qué le ha dado Colombia a su carrera?

“Le ha dado validación. Siempre he trabajado fuera de mi país. Muy pocos años pude estar en México y no porque no lo hubiera querido, sino porque, de alguna forma, quise crecer fuera para tener otro tipo de oportunidades laborales. Cuando me fui a Estados Unidos a trabajar fue porque quería experimentar otras cosas. En esos años en México había muy pocas oportunidades; eran dos o tres cosas donde yo podía desarrollarme. Irme a Estados Unidos me dio la oportunidad de crecer regionalmente con ESPN. Estuve ahí 17 años, que son muchísimos, pero también quería acercarme realmente al público que yo sabía que apreciaba más el deporte que a mí más me gusta. Solo tengo aprecio para la gente que aquí me dio la oportunidad de trabajar [...] Les agradezco que me consideren parte del equipo número uno. Tú sabes que, siendo mujer, esto es muy difícil”.

Continúa siéndolo a pesar de que ahora son más las que se dedican a la narración deportiva en comparación a cuando usted comenzó. ¿Qué consejo le daría a las mujeres que apenas se están adentrando en la profesión?

“Que ya no se puede uno limitar a la imagen. Sabemos que ahora todo es tan visual y tan efímero, pero el concepto de la narración realmente es el fondo, el concepto editorial. Es lo que le tienes que aportar a la gente, que a veces sabe más que tú. Porque todo está tan a la mano... La gente investiga; a veces es más enferma que tú en cuanto a lo que le gusta. Entonces tienes que alcanzar a esas personas y darles un poco más, incluso a quienes son más afiebrados que tú en el deporte. Obviamente hay que nivelar, porque hay unos que todavía no saben mucho, y tienes que nivelarlos con los que ya están más preparados. Entonces hay que estar en el centro y darle un poco a todo el mundo. Y tratar de que esto sea como una charla y no una lección, porque no estamos en la escuela. El deporte es para divertirnos, para levantar el espíritu de la gente, para aprender... Es un cúmulo de muchas cosas.

Pero sí creo que, sobre todo para las mujeres, es importante tratar de olvidarnos un poco de la fachada y realmente ser quienes somos a través de la preparación. Aprender que el primer ‘no’ no es el definitivo. Y que a veces el lugar donde te formas no es la fila donde vas a terminar. A lo mejor estás en la tercera fila y esa fila te va a regresar a donde tú querías. Es muy difícil aceptar a veces la vuelta más larga es la que te lleva al resultado”.

¿Cuál es su top tres de ciclistas colombianos de todos los tiempos?