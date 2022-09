“Ha sido una gran sorpresa, porque uno de los mensajes más lindos que he recibido en este proceso es que cuando pasa algo malo lo podemos transformar en algo positivo. Dios me ha dado más de lo que esperaba, tal vez si no me hubieran amputado no tendría todo lo que tengo y todo lo que hoy he conseguido por mi condición”, contó Daniela, en entrevista con EL COLOMBIANO.

Reconoce que antes de la amputación se preocupaba mucho por encajar en estereotipos, por tener un cuerpo bien definido, rayado, y que ahora lo que más la emociona es ver cómo la gente la percibe “completa”.

“Ahora me quieren y me adoran más que antes, y eso me hace entender que lo importante es el interior, que tu esencia es lo que la gente aprecia”.

En sus planes figura nuevamente el formato Desafío para el año 2023, como presentadora, aunque su gran sueño es ser jurado de algún concurso y reality. “Lástima que no cante porque me gusta mucho La Voz Kids”. Los planes no paran.

Otras frases de Daniela Álvarez

- “Lo que más emociona es ver cómo la gente me percibe. Yo antes pensaba en ser perfecta, en estar más marcada en el cuerpo, para encajar más en un estereotipo y ahora la gente me quiere y me adora más que antes, y eso me hace me hace entender que lo importante es el interior, a tu esencia, que es lo que la gente aprecia”.

“Fue un gran trabajo (la colección de Bronzini) como conocedora, esto no hubiera sido posible sin el apoyo y sin la experiencia de una mujeres increíbles que se sentaron en una mesa conmigo y me llevaron a esto, fue un diálogo común para lograr lo que es Vida para inspirar, la colección de pijamas. Fue tomar mi gusto y mi conocimiento como mujer, de lo que es cómodo, más la inspiración de la naturaleza y llevarlo a un concepto, fue un trabajo en equipo”.

“Hace cuatro o cinco años atrás comencé con el diseño de joyería y ahí me di cuenta que la gente le gusta más el accesorio, porque es más asequible y visible para el día a día, entonces incursioné en ese campo, nunca me había metido en diseño de ropa, pero ya voy a empezar”.

“Estoy superfeliz con Daniel (Arenas) , es muy importante tener un tiempo para conocerse, llevamos un año y dos meses, tuvimos un tiempo para conocernos y acoplarnos, para luego dar el siguiente paso, estamos en ese proceso”.

“Me aferre a Dios, a mis convicciones, desde los 11 años decía que quería ser como una varilla enterrada en la tierra, que nada me moviera, que quería estar firme, y en esos momentos tan duros recordé esa frase y me dije ‘demuestra de qué estás hecha’ y de eso me agarré, me aferré a la idea ser una mujer firme ante cualquier circunstancia”.