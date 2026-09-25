Damiano David y Dove Cameron se casaron en Italia: así fue su boda en la Toscana

Damiano David y Dove Cameron contrajeron matrimonio este jueves 24 de septiembre en Montalcino, Italia, en una ceremonia civil celebrada en el histórico Ayuntamiento de esta localidad de la Toscana.
La pareja, que mantiene una relación desde 2023 y anunció su compromiso en enero de 2026, reunió a familiares y amigos cercanos para celebrar su boda. Después del acto civil, los recién casados se trasladaron a un exclusivo complejo de la campiña toscana para continuar con la celebración.
La ceremonia fue oficiada por Silvio Franceschelli, alcalde de Montalcino, y tuvo una duración aproximada de 20 minutos, según Corriere Fiorentino. A la salida del Ayuntamiento, Damiano y Dove recibieron los aplausos de las personas que se encontraban en el lugar y compartieron un beso antes de subir a un automóvil descapotable blanco.