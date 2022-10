La banda británica Def Leppard —una de las responsables de popularizar en los ochenta el sonido del heavy metal (gracias a su mezcla de hard rock melódico y un gran trabajo vocal) y que visitará a Bogotá en febrero de 2023— es recordada por los melómanos gracias al álbum Hysteria, lanzado al mercado en agosto de 1987 e incluido por la revista Rolling Stone en la lista de los mejores discos de glam rock de la historia.

El trabajo tiene doce canciones y obtuvo triple disco de diamante en los Estados Unidos. Los temas más exitosos son Pour Some Sugar On Me, Animal, Love Bites e Hysteria.