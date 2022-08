¿Qué tal el trabajo al lado de Laura Acuña?

“Laura es mi gran descubrimiento en la vida, encontré una mujer chévere, descomplicada, solidaria, una gran compañera, muy profesional, me enseñó mucho y me tuvo mucha paciencia para que yo le cogiera el ritmo al formato que ella ya conocía”.

Es una persona muy espiritual, de hacer el Rosario y orar, ¿cómo nace esa faceta en su vida?

Publicidad

“La parte espiritual creo que le llega a uno en la vida por esa formación de la familia, lo que dejaron sembrados los papás. Siempre he sido muy creyente y pese a que no soy un católico que practica la religión al pie de la letra, sí soy una persona que se alimenta espiritualmente con la oración y la meditación, es algo que es parte de mi vida, es como comer y respirar, siento que debo hacerlo, sino siento que me falta algo”.

Le puede interesar: Así fue el reencuentro de Yeymy con Charly Flow en Medellín

¿Siguió tejiendo?

Publicidad

“Ya muy poco, con La Voz no me queda tiempo con las grabaciones, se pasa mucho tiempo en el estudio, creía que iba a tener espacio, pero no he podido, la quiero retomar apenas tenga un respiro”