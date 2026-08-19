‘Colombia: Voces por la Vida’: 23 artistas se unen en Bogotá para ayudar a los afectados por el terremoto; así puede donar y obtener una entrada

El próximo domingo 23 de agosto, el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá será escenario de “Colombia: Voces por la Vida”, una iniciativa impulsada por Vive Claro Distrito Cultural con la participación de artistas, empresas y actores de la industria del entretenimiento para recaudar recursos destinados a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en Colombia.
El evento contará con 23 artistas, tendrá una capacidad prevista de 40.000 asistentes y canalizará el dinero recibido hacia Presentes Corporación, organización que apoyará la reconstrucción de las zonas afectadas.