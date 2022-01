“Hay una frase muy célebre que dice que el día más importante de una persona es cuando descubre cuál es su propósito en la vida y yo lo descubrí cuando me fui a vivir a Los Ángeles, cuando me separé voluntariamente de Colombia y empecé a cuestionarme lo que está pasando en el mundo y la necesidad de reconectarme con la tierra, a entender que todo lo que como y me pongo afecta el planeta”.

La huilense se declara la fan número uno de Master Chef Celebrity, programa que le ha permitido ganarse el cariño de los televidentes.

“Me conmueve mucho porque la gente es muy especial y generosa conmigo, uno puede ser muy talentoso pero también sabe que en la televisión si no hay un cariño al otro lado de la pantalla no hay nada. Es una infinita responsabilidad responderles con el mismo amor con el que ellos me hablan, y el que me brindan todos los días”, reconoce Claudia, que sigue sorprendida por la repercusión que en 2021 tuvo la edición del reality de cocina.

Claudia acepta que aunque no le gusta hacer planes, porque es una persona ansiosa que se enfoca más en el presente que en el futuro, para este 2022 ya tiene una completa y extensa de encuentros que la tendrán muy ocupada. En la lista aparece Teletón, un proyecto ambiental, el día de los océanos (8 de junio), su podcast, un programa en la televisión internacional y, por su puesto, Master Chef