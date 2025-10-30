Chris Evans se convirtió en papá: el Capitán América dio la bienvenida a su primer hijo

El reconocido actor del Universo Cinematográfico de Marvel, Chris Evans, recibió a su primer hijo. Así lo reveló el portal de entretenimiento TMZ, el cual confirmó que el Capitán América y su esposa, la también actriz Alba Baptista, se convirtieron en padres recientemente.

De acuerdo con el medio de comunicación, la celebridad portuguesa dio a luz el pasado 25 de octubre en Massachusetts. La pareja tuvo una niña llamada Alba Grace, quien nació a la 1:27 p.m. y que llevará los apellidos de ambos. Ninguno de los dos ha compartido declaraciones ni fotografías al respecto.

Los rumores del embarazo comenzaron a mediados de este año cuando una cuenta de fans de la pareja etiquetó a los padres de Chris y Alba en una publicación de felicitación por el día del padre. Luiz Baptista, el papá de la actriz, respondió a esta diciendo: “Muchas gracias. Chris, tu turno se acerca”.

El actor siempre se ha caracterizado por mantener lejos de los reflectores su vida privada y la relación con su esposa no ha sido la excepción. Las sospechas de que ambos estaban juntos iniciaron en 2021, cuando sus seguidores notaron que ambos se seguían en redes sociales.