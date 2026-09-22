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La actriz Hayden Panettiere murió de una sobredosis accidental por una mezcla que incluía fentanilo

El departamento forense del condado de Greenville determinó que la muerte de la actriz Hayden Panettiere fue accidental y que se produjo por los efectos tóxicos de varias sustancias. Esto reveló la autopsia.

  • Revelan causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere, en Estados Unidos. FOTO: AFP
    Revelan causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere, en Estados Unidos. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
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La actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las series de televisión “Heroes” y “Nashville”, falleció a causa de los efectos de una mezcla de fentanilo, relajantes y antipsicóticos, revelaron las autoridades este martes.

Panettiere falleció a los 36 años el 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur. La autopsia no reveló señales de traumatismo que pudiesen haber contribuido con su muerte, de acuerdo con el departamento forense del condado de Greenville.

“La causa de muerte fue determinada como efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina”. Su deceso fue clasificado como “accidental”.

El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, usado médicamente para dolores severos, pero también producido de forma ilícita y asociado al aumento de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

La quetiapina es un antipsicótico, a veces recetado para esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión, mientras que el metocarbamol es un relajante muscular. El alprazolam es un ansiolítico.

Panettiere fue encontrada sin vida en un apartamento en Greenville por su novio Brian Hickerson y su hermano, Zach, de acuerdo con medios locales. Los paramédicos acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia y la encontraron con un paro cardiaco. Los esfuerzos para resucitarla no rindieron efecto y fue declarada muerta en el lugar.

Las autoridades investigan el caso, proceso que puede orientarse a determinar quién le suministraba las drogas. Nacida en 1989, Panettiere entró a la industria desde bebé. A los 11 meses apareció en comerciales, y fue nominada al Grammy a los 9 años por darle voz al personaje de la “Princesa Dot” en la cinta “Bichos: Una aventura en miniatura” (1998).

Su catálogo incluye títulos como “Duelo de titanes”, “Sueños sobre Hielo”, “Scream 4” y “Scream 6”. Trabajó en Hollywood toda su vida, pero a la par de su exitosa carrera atravesó momentos difíciles.

En sus memorias “This Is Me: A Reckoning”, lanzadas en mayo, Panettiere describió las presiones de ser una estrella infantil y sus experiencias con la adicción al alcohol y otras sustancias, así como el camino de la recuperación. Panettiere también habló sobre el distanciamiento de su madre, quien administró su carrera cuando era niña.

La artista tuvo una hija en 2014 junto al boxeador ucraniano Wladimir Klitschko. En una de sus últimas entrevistas con la revista Momé en julio, ella contó que dar a luz fue extremadamente doloroso y peligroso, una experiencia que la dejó deprimida y la empujó al alcohol. Ella le cedió la custodia a Klitschko.

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Bloque de preguntas y respuestas

Ella era Hayden Panettiere. FOTO: Tomada de su Instagram @hydenepanettiere
Ella era Hayden Panettiere. FOTO: Tomada de su Instagram @hydenepanettiere
¿De qué murió Hayden Panettiere?
Hayden Panettiere murió por los efectos tóxicos de una mezcla de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina, según determinó el departamento forense del condado de Greenville.
¿Cuándo y dónde murió Hayden Panettiere?
Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años, en un apartamento de Greenville, Carolina del Sur, Estados Unidos.
¿La muerte de Hayden Panettiere fue una sobredosis?
Las autoridades determinaron que la causa de muerte fueron los efectos tóxicos de varias sustancias, entre ellas fentanilo, y clasificaron el fallecimiento como accidental.

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