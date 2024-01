Ana, el personaje de Mikasa en ese capítulo final tuvo una fuerza descomunal para estar a la altura de las acciones que se vio forzada a tomar y para concluir la historia... Esas acciones dejaron al final un montón de emociones encontradas entre los fans, ¿también las dejaron en usted? Y, ¿cómo hizo para canalizarlas y que no se notaran en el doblaje?

“Creo que todas las decisiones que tomó Mikasa, fueron decisiones basadas en el gran amor que le tenía a Eren, y bueno, aunque eran basadas en un profundo amor, para mí fueron horribles, los sentimientos me ganaron mil veces en este último capítulo, porque decía: No puede ser lo que está sucediendo, porque yo me involucré mucho con el personaje, lo amo, me pareció desde siempre tan bonito, tan trascendente que no podíamos dejarlo corto de emociones, y sí, las emociones se involucraron todas, sí lloré, de repente era como: Espérame, déjame me limpio los mocos, y este, sigamos... pero sí, el corazón se quedaba ahí”.