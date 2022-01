“Me aprendí y grabé más de 30 para la novela, todas son cantadas por mí, me dormía todas las noches escuchando sus canciones, pero claramente tengo mis favoritas, hay una que me fascina por el arreglo musical que es Dices que no vuelves, hay otra con la que más de uno va a llorar que es Se fue mi ángel y por obvias razones Mi historia (que es la que suena en el cabezote de la novela), que hará parte de mi vida por siempre”.

“Significa mucho, estoy muy contenta, la primera gran emoción fue cuando supe que me había ganado el casting, lloré de felicidad y luego fueron ocho meses hermosos de rodaje, de crecimiento, de aprendizajes y de retos. Las expectativas que tengo con mis proyectos no es que sean los más exitosos o la que la rompan en rating, mi intención es llegarles a las personas con una historia y un personaje, particularmente con esta novela podemos cambiar muchas vidas, tocar muchos corazones y eso es lo que más me ilusiona”.

Arelys Henao

¿Qué significa para su carrera y para su vida personal que su historia haya sido adaptada a la televisión?

“Significa un triunfo muy grande, un homenaje a nuestra vida, a mi familia, a la carrera y, en especial, a las mujeres colombianas que han sido guerreras, desplazadas de la violencia, que han sido vendedoras ambulantes para sacar adelante a sus familias, ellas se van a sentir identificadas. Este es un gran homenaje para ellas”.

¿Fue complejo convencerla para llevar su vida a la pantalla?

“Cuando me hicieron la primera propuesta dijimos que no, fue el difunto Fernando Gaitán para RCN, y no aceptamos porque el país estaba en medio de la polémica por el proceso de paz y nos daba temor contar la historia. Ya en 2018 me contactaron de Caracol y en consenso con mi familia aceptamos y comenzamos a trabajar en el proyecto”.

¿En la historia hay espacio para la ficción?

“Obviamente hay ficción porque acomodar todas las situaciones resulta complicado, pero la historia es muy fiel a mi vida, a lo que he vivido”.

¿Cómo es su relación con Mariana Gómez?

“Somos muy buenas amigas, tuve la oportunidad de reunirme con ella cuando me confirmaron que me iba a interpretar, me visitó, conversamos mucho, escuchamos música, ella me escaneó totalmente. Es una mujer de la que me siento orgullosa. Es muy talentosa”.

¿Hubo algún momento particular en su carrera que pensó que no iba a lograr el sueño de ser cantante?

“La ilusión de ser artista nunca la perdí, pero era consciente de las dificultades que traía alcanzar esa meta. Estar en la pobreza absoluta, de vivir en tantos barrios, como El Picacho o El Congolo, en condiciones tan complejas hacía pensar que el sueño de ser artista era ridículo o inalcanzable”.

¿Hubo algún momento particular que impulsó su carrera, que la lleno de confianza?

“Aunque desde años atrás lo sentía en el corazón, todo cambió cuando grabé mi primer casette que llegó a la emisora de mi tierra, a Sabanalarga, y el padre Arturo me contrató para cantar en el coliseo. Ver que la gente pagaba una entrada para verme, que cantara mis canciones, que se tomaran fotos y me pidieran autógrafos fue muy emocionante, lloré toda la noche.

Lo paradójico es que mientras la gente me recibía como toda una artista yo en mi casa no tenía nada, escasamente para comer. Ese día sentí que Dios me tenía para cosas muy grandes, me dio más fuerzas para luchar por mis sueños”.