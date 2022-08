El Departamento de Policía de Los Ángeles tomó muestras a Heche y continúa investigando si conducía bajo los efectos del alcohol.

Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela “Another World”.Se consolidó en Hollywood con las películas “Donnie Brasco” (1997), “Volcano” (1997) y “I Know What You Did Last Summer” (1997).