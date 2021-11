Christian Tappan y Andrés Parra sueñan con ganar el Emmy International

En entrega de los International Emmy Awards 2021 de la noche de este lunes, en Nueva York, varios nombres colombianos resaltan en la lista de las nominaciones de la Academia Internacional de las Artes y Ciencias de la Televisión.

Resalta el nombre de Christian Tappan, que por su rol de abogado en la serie El robo del siglo, de Netflix, fue postulado en la categoría de Mejor actor, al lado de Roy Nik, en Normali (Israel), Nawazuddin Siddique, en Serious Men (India) y David Tennant, en Des (Reino Unido).

Tappan, radicado en México y actualmente en la serie La Venganza de las Juanas, de Netflix, llegó a la gala acompañado por su esposa

Publicidad

En la producción, basada en el robo que ocurrió en Banco de la República en Valledupar, Cesar, Tappan es uno de los cerebros de este golpe, en el que se llevaron más de 23 mil millones pesos, en efectivo, sin disparar un solo tiro. En la producción también participan Andrés Parra y Marcela Benjumea.

Por su parte, en la categoría de Mejor Drama aparece la producción El Presidente, protagonizada por el mismo Andrés Parra, una serie original de Amazon Prime Video, sobre la corrupción en el fútbol suramericano y la FIFA.

Los otros nominados en la categoría son Aarya (India), Tehran (Israel) y la segunda temporada de There She Goes (Reino Unido).