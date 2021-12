“Básicamente a que no somos un país cinematográfico, a que no se hace cine con tanta frecuencia, así que las posibilidades no son tantas. Este es un proyecto que me ofreció Dago García, a quien conozco y admiro desde hace años, que se iba a grabar en abril de 2020 cuando apareció este naufragio colectivo del covid que nos encerró”.

¿Cómo se cuida?

“Tengo una manera de comer muy especial, soy vegetariana, hago ayunos intermitentes, hago mucho cardio, pesas y bandas. Amo el ejercicio. En ese tiempo busqué el equilibrio mental, espiritual y físico. Tenía que estar al 100 % y en esta ocasión tuve más tiempo para hacerlo, para concentrarme más en forma”.

¿Cómo fue el primer día de rodaje?

“El primer día de rodaje en San Andrés no pude contener mis lágrimas de la emoción, porque era regresar, fue haber sobrevivido a este naufragio colectivo. Todo salió muy bien, se hizo con todos los protocolos, en un tiempo (abril), cuando la vacuna no estaba muy implementada. A San Andrés no iba hace muchos años y me pareció fantástico”.

¿Por qué aceptó hacer comedia?

“Me gustó mucho el guion, muy gracioso, es una comedia muy fina, con un casting maravilloso y un equipo de producción muy profesional y talentoso y eso me motivó aún más a aceptar la invitación. Los directores siempre me han dicho que tengo mucho sentido del humor, aunque muy crudo, pero para El paseo me dejé guiar por Dago García, yo no me iba a meter en algo de bajo nivel. Logramos una historia muy fina, por eso me le medí. Y no es que le haya sacado el cuerpo a la comedia, sino que me gusta más el drama”.

¿Qué viene en 2022 tras el final de Yo me llamo y el estreno de El Paseo 6?

“No me gusta planear, me gusta que el universo y el cosmos fluya y como siempre estoy en buena actitud, con la cabeza despejada y feliz, las cosas lindas me caen en las manos. Soy muy creyente de Dios y de sus regalos de vida. Vivo muy agradecida y las cosas fluyen. Estuve en México haciendo el piloto de protagonista un superserie, de la que todavía no puedo hablar, peros será algo muy bonito, muy grande”.

¿Le sorprende el terreno que han ganado los influencers en el mundo del entretenimiento?

“Ellos ganaron mucha figuración durante el confinamiento, aunque es un mundo que no todos conocen, yo personalmente no conocía a ninguno con los que trabajé en El Paseo, es un medio muy cerrado y en mi caso prefiero los influyentes que los influencers. Ellos viven en un mundo cerrado, íntimo, solo están pendientes del like y de la aprobación. Yo agradezco no pertenecer a ese grupo. Es un mundo parte, que no es tan visible para la gente del común. Ellos viven en la irrealidad de la pantalla de los teléfonos”.

