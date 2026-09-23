¿Qué le pasa a Aleks Syntek? De rifar su peluquín a las 4:00 a.m. hasta compararse con Jesucristo

Aleks Syntek, el mismo cantante mexicano que hace varios años se dio a conocer en todo el continente gracias a su grupo Aleks Syntek y la gente normal con éxitos como Más fuerte de lo que pensaba, Mis impulsos sobre ti y Sexo, pudor y lágrimas, lleva un par de semanas en el ojo del huracán en México por cuenta de sus declaraciones, actitudes y videos en vivo en las redes sociales. No es la primera vez que pasa. El artista, en 2024, causó polémica por manifestarse en contra del reguetón y decir que el disco de Karol G “lo tiraría por el inodoro”. Le puede interesar: Aleks Syntek dice que no es enemigo del reguetón, pero que el disco de Karol G lo tiraría por el inodoro Lo primero que pasó con Syntek fue el pasado 15 de septiembre cuando realizó una presentación en la alcaldía Benito Juárez. Ahí, como describieron especialistas como Vanessa Farías Maya, “lo que era un concierto terminó convirtiéndose en un ajuste de cuentas con el público. Syntek habló de sus 35 años de carrera, del reguetón y de sus exponentes; de las polémicas y las críticas que ha recibido en los últimos años”. El cantante, según resumieron varios medios mexicanos, interrumpió el flujo de canciones en múltiples ocasiones para ofrecer extensos discursos y frases como: “¡Soy el Dios Syntek!” Y además reaccionó molesto ante un asistente que le solicitaba temas de Juan Gabriel o Marco Antonio Solís, respondiendo: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”. Sobre el reguetón arremetió contra algunas canciones, sosteniendo que la identidad musical del país reside en el huapango, el bolero y el mariachi. “La actuación generó abucheos y análisis sobre el rápido deterioro de su reputación de marca”.

Tras el incidente siguió hablando Aleks Syntek

Luego de lo que pasó en ese show, el artista habló en sus redes defendiendo su airada reacción en el escenario y afirmando que se originó al percatarse de que “vándalos” estaban arrojando elotes y cervezas a los asistentes de las primeras filas, entre quienes había adultos mayores y niños. Por otro lado, el 18 de septiembre, el cantante publicó el mensaje “México, pronto te dejaré en paz”, describiendo su alejamiento como una “salvación mental y espiritual”. Días después, varias mujeres hablaron en redes manifestando que habían tenido contacto con Aleks Syntek cuando era menor de edad y compartieron pantallazos de las mismas. Medios mexicanos hicieron eco de estas declaraciones, pero aclararon que eran capturas y testimonios difundidos en redes sociales y atribuidos al artista, y que hasta ahora no se había verificado su veracidad y autenticidad o el contexto completo de los mensajes. Le puede interesar: Jesse & Joy se separan tras 21 años: Joy revela entre lágrimas su desconcierto por la decisión de su hermano Y la historia no quedó ahí. El pasado 20 de septiembre, Syntek realizó una emisión en directo en la que dijo de todo: se autodenominó “desequilibrado mental” y “loco”, así como lo fueron en su momento Jesucristo, la Virgen de Guadalupe, Benito Juárez, Frida Kahlo, Dalí y Picasso. Reiteró que hacía todo esto lejos de su manager y su esposa (queriendo decir que si se dieran cuenta no le permitirían hacer eso) y reiteró que lo dejen de estar molestando “con que tengo que grabar trendy, con que tengo que tener followers para que me contraten, con que tengo que tener streamings para que me contraten”.

Lo más reciente ocurrió este martes 22 de septiembre. El diario Milenio de México registró cómo Aleks Syntek compartió una serie de publicaciones relacionadas con su apariencia y su peluquín. “El cantante primero sorprendió al mostrarse sin la pieza capilar que suele utilizar, pero eliminó la fotografía pocos segundos después de publicarla, sin embargo, no fue suficiente porque la foto continúa siendo viral en redes sociales”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La imagen estaba acompañada del mensaje: “Aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz, solo quiero hacer mi rocanrol en paz y ya. ¿Ok? GRACIAS. “Dios es amor”, decía otro de los mensajes. Y después de eso, este miércoles 23 de septiembre escribió en la madrugada que iba a rifar su peluquín. “Rifo mi peluquín, con el dinero le pagaré su desarrollo musical a un niño de la calle. Info. mensaje directo y así salvar al verdadero talento de México”, escribió a las 4:00 de la mañana. Por ahora, Aleks Syntek está siendo protagonista por sus declaraciones más que por su música. Ni su disquera, ni sus representantes han hecho declaraciones sobre las polémicas del cantante.