Ayer, lunes, los titulares de medios de Francia, Europa y de algunos colombianos informaban que el reconocido actor francés Alain Delon , de 86 años, había solicitado a sus hijos la eutanasia dado su deteriorado estado de salud y una pena en el corazón que no lo dejaba vivir más.

“Usualmente no hago esto, pero se está saliendo de las manos. Han sido dos semanas en las que he leído en mensajes y en las tal llamadas revistas que mi papá va a ponerle fin a su vida a través de la eutanasia. Esa no es la maldita verdad. Una frase de un libro sacada de contexto es la causa de todo esto”, escribió en historias destacadas.

Lo que su hermano Anthony dijo, en realidad, en la entrevista, es que él mismo acompañó a su mamá en el duro proceso del cáncer hasta su último respiro, recordando que ella no pudo practicarse la eutanasia porque es ilegal en Francia, y que su padre se había sentido conmovido, por lo que le dijo que cuando le llegue el momento a él, “tome las decisiones necesarias”.

Alain-Fabien continuó en Instagram diciendo que hay una gran diferencia entre las dos situaciones. Una cosa es decir: “Hijo, en el evento en el que yo esté conectado a una máquina, en coma, quiero que me desconectes”. Y otra diferente es lo que los periódicos dijeron sobre la eutanasia en este momento y que hasta se despidió.

Además, Fabien reveló que ya ha ocurrido que él ha estado conectado y que “decidimos no desconectarlo sino que, por el contrario, luchamos por su vida”.