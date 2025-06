La influencer Aida Victoria Merlano fue hospitalizada durante su embarazo, ¿qué le pasó?

El 12 de junio, Aida Victoria alarmó a sus seguidores al compartir en Instagram una fotografía en el hospital. “De todas las hadas, me tocó ser la hospitaliza-hada” , escribió la influencer, haciendo referencia a la tendencia de redes sociales de los últimos días con la que las personas hacen juegos de palabras utilizando la palabra “hada”.

“Mis paredes gástricas están mal y me dio un dolor que me puso a revolcarme. Hasta Juan lloró. Les juro que jamás había sentido una cosa tan fea, pero ya estoy bien”, explicó Merlano en la misma publicación.

Aida Victoria respondió a las preguntas de sus fanáticos con un parte positivo. “Todos los exámenes salieron súper bien. Solo es que mi estómago se jodió de tanta vomitadera y me dio una gastritis bárbara. Me pusieron medicamentos, tramadol y ya estoy en casa”, contó la influencer, aclarando que su bebé se encuentra en perfecto estado.

Sin embargo, la creadora de contenido aseguró que el dolor que tuvo fue “angustiante” y también habló sobre la conexión que desde ya siente con su primer hijo: “Llegué a pensar que eran cálculos, algo en la vejiga, no sé. Mi niño es tan inteligente, se acomodaba de la forma en que menos me estorbara. Es divino, juro que él me entiende”.

Desde que anunció la noticia de su embarazo, Merlano ha compartido varios momentos de esta nueva etapa como la revelación de sexo, en la que su pareja y ella conocieron que iban a tener un niño al que llamarán “Emi”.

