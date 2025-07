¿Busca empleo sin experiencia? Estos trabajos están disponibles y así puede enviar su hoja de vida

¿Está buscando trabajo y no tiene experiencia? No se desanime. La plataforma Magneto Empleos tiene abiertas más de 45.677 vacantes, de las cuales 40.544 requieren contratación urgente, y muchas no exigen experiencia previa.

Estas oportunidades están dirigidas, en su mayoría, a personas que buscan su primer empleo, desean cambiar de sector o simplemente necesitan ingresar rápidamente al mercado laboral. Los cargos ofrecidos se concentran especialmente en sectores de alta rotación y con alta demanda de personal.