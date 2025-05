Fenómeno de la desjubilación: razones por las que estas personas están regresando al mercado laboral

Parece contradictorio, pero cada vez más colombianos están regresando al mercado laboral después de haberse jubilado. A este fenómeno se le conoce como “des jubilación ” y está ganando fuerza , no solo por necesidad económica, sino también por la decisión de mantenerse activos y con un ingreso adicional. En Colombia, esta realidad se vive con mayor intensidad debido a factores estructurales como la baja cobertura pensional y el envejecimiento progresivo de la población.

Las razones detrás de esta desjubilación no son homogéneas. Para una mayoría, el motor es la necesidad: ingresos insuficientes, pensiones bajas o simplemente la ausencia de una pensión. En Colombia, el acceso efectivo a una pensión sigue siendo limitado, y muchas personas mayores no pueden cubrir sus gastos básicos sin seguir trabajando. Esto los lleva, en muchos casos, a desempeñarse en actividades informales o precarias.

El crecimiento de la desjubilación es notable. En solo cuatro años, el número de pensionados que siguen trabajando se duplicó, pasando de 150.000 en enero de 2021 a 339.000 en 2025. Este grupo representa 1,4% del total de personas ocupadas en el país. Y no es una tendencia aislada: el empleo entre mayores de 65 años está creciendo más rápido que entre los adultos jóvenes.

El perfil ocupacional de los jubilados que trabajan es muy distinto al del resto de adultos mayores. Aproximadamente 55% de ellos tiene educación superior y se desempeña en sectores como la administración pública, la educación, los servicios profesionales, el comercio y actividades artísticas o culturales.

En cambio, los adultos mayores que no tienen pensión suelen ocupar empleos informales, con bajos ingresos y en condiciones más difíciles. Apenas 18% de ellos tiene formación universitaria, y casi la mitad no superó el nivel básico de educación. Esto se traduce en trabajos exigentes como la agricultura, el servicio doméstico o la venta ambulante, donde sus ingresos muchas veces no alcanzan ni siquiera el salario mínimo.

Este fenómeno plantea nuevos desafíos para el sistema laboral. Según expertos, evidencia la falta de cobertura del sistema pensional, que obliga a millones de personas a seguir trabajando en la vejez. Por otro, anticipa un escenario donde cada vez más adultos mayores seguirán activos debido al aumento de la expectativa de vida y al envejecimiento de la población económicamente activa.

A largo plazo, la desjubilación podría aliviar algunas presiones fiscales al retrasar la salida definitiva del mercado laboral. Sin embargo, también exige una revisión de las condiciones en que los mayores trabajan, especialmente para garantizar empleos dignos, adecuados a su edad y con ingresos justos.

