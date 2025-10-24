x

Adecco ofrecerá más de 4.000 empleos en su primera feria virtual nacional, ¿cómo participar?

El evento gratuito se realizará el 28 y 29 de octubre y ofrecerá vacantes en sectores como logística, salud y atención al cliente.

    La primera Mega Feria Virtual del Empleo de Adecco Colombia ofrecerá más de 4.000 vacantes en todo el país, con franjas regionales y asesoría personalizada. FOTO: GETTY
    El evento, que se transmitirá por YouTube, ofrecerá orientación en tiempo real y vacantes en sectores como logística, salud y servicios. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
24 de octubre de 2025
bookmark

Durante dos días, Adecco Colombia llevará a cabo un evento al que denominó la Mega Feria Virtual del Empleo, el cual será gratuito y busca conectar a quienes están en búsqueda de trabajo. La Feria ofrecerá más de 4.343 vacantes activas en todo el país y será se transmitirá en vivo por el canal oficial de YouTube de Adecco, con franjas horarias regionales entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Las oportunidades laborales están distribuidas en las cinco principales regiones del país —Centro, Valle del Cauca, Eje Cafetero, Costa y Antioquia. Con opciones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Pereira y Manizales.

Le puede interesar: Sector salud busca personal: más de 7.100 ofertas laborales activas, ¿cómo aplicar?

Cargos y sectores que más ofertarán vacantes en la Feria de Adecco

El evento, que se transmitirá por YouTube, ofrecerá orientación en tiempo real y vacantes en sectores como logística, salud y servicios. FOTO: GETTY
El evento, que se transmitirá por YouTube, ofrecerá orientación en tiempo real y vacantes en sectores como logística, salud y servicios. FOTO: GETTY

Los sectores con mayor demanda son manufactura, logística, servicios, atención al cliente, salud y transporte, con vacantes que abarcan desde perfiles operativos hasta profesionales especializados.

Entre los cargos más solicitados se destacan:

- Comerciales y call center: asesores, mercaimpulsadores y agentes TAT.

- Logística: auxiliares de bodega, picking, packing y montacarguistas.

- Salud: enfermeros, auxiliares, químicos farmacéuticos y terapeutas ocupacionales.

- Operativos: personal de empaque, ensamble y control de calidad.

- Conductores: con licencia C2 o C3 y experiencia mínima de seis meses.

Para facilitar la participación, cada región contará con una franja exclusiva. Por ejemplo, el 28 de octubre se presentarán las ofertas de la región Centro y Sabana (Bogotá y alrededores) a las 11:00 a.m. y 5:00 p.m., y las del Valle del Cauca a las 3:00 p. m. El 29 de octubre será el turno del Eje Cafetero (11:00 a. m.), Antioquia (3:00 p. m.) y la Costa Atlántica (5:00 p. m.).

Lea más: Empresas buscan talento diverso: hay más de 1.200 ofertas laborales para personas en condición de discapacidad

¿Cómo participar en la Feria de Empleo de Adecco?

Los interesados pueden registrarse previamente en www.adecco.com/es-co/candidatos, desde donde recibirán el acceso al evento y las instrucciones para postularse exitosamente a las vacantes.

Además, Adecco pondrá a disposición su herramienta gratuita CV Maker, basada en inteligencia artificial, que permite crear una hoja de vida profesional en pocos minutos desde un computador o dispositivo móvil.

La compañía enfatizó que no cobra por participar en sus procesos de selección ni por el uso de sus herramientas digitales. Todos los servicios son completamente gratuitos para los candidatos.

Conozca también: Autonomic Mind busca talento tecnológico en Colombia: vacantes disponibles y cómo aplicar

Utilidad para la vida