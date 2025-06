Talento joven en fuga: lo que las empresas deben cambiar para no perderlo

Además, de acuerdo con el estudio Global Talent Trends de LinkedIn, los jóvenes están dispuestos a irse si no ven oportunidades claras de crecimiento o si los valores de la empresa no conectan con los suyos.

Más allá del salario y el cargo, los jóvenes analizan si una empresa tiene un propósito claro, un ambiente saludable, y si ofrece bienestar integral. “Hoy, una marca empleadora sólida y coherente puede marcar la diferencia”, concluyó Garzón.

A modo de conclusión, el reto para las organizaciones no es solo adaptarse, sino evolucionar. Las nuevas generaciones no quieren jefes, quieren líderes; no quieren oficinas, quieren experiencias; no quieren horarios rígidos, quieren equilibrio. Y las empresas que entiendan esto, serán las que logren que el talento joven llegue y se quede.