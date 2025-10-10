x

Conozca estos 10 consejos para destacar en una entrevista de trabajo y cómo aplicarlos

Desde la puntualidad hasta el lenguaje corporal, cada detalle cuenta. Estas recomendaciones te ayudarán a proyectar seguridad y aumentar tus posibilidades de ser contratado.

  Un buen manejo del lenguaje no verbal y la preparación previa pueden marcar la diferencia en cualquier entrevista laboral. FOTO: GETTY
    Un buen manejo del lenguaje no verbal y la preparación previa pueden marcar la diferencia en cualquier entrevista laboral. FOTO: GETTY
Diario La República
Johan García Blandón
Johan García Blandón
10 de octubre de 2025
bookmark

Las entrevistas de trabajo son oportunidades valiosas en el proceso de búsqueda de empleo. Es la chance de impresionar a los reclutadores y demostrar por qué una persona podría ser el candidato ideal para el puesto.

Además, demostrar la experiencia, personalidad y habilidades puede influir bastante en la decisión del empleador sobre si el candidato es realmente la mejor opción para la empresa.

No obstante, hay muchas personas que les produce ansiedad, angustia o nerviosismo. Por esta razón, es importante destacar y superar con éxito las próximas entrevistas.

Le puede interesar: Hablar alemán puede aumentar su salario en Colombia hasta 27 %, según Preply

Recomendaciones para una entrevista de trabajo, según una experta

Claudia Milena Manjarrez, presidente de la Corporación Cicce, comparte algunas recomendaciones a tener en cuenta en una entrevista efectiva:

El lenguaje no verbal es transmitido en el 93% de los casos por el subconsciente, por lo tanto, acciones como estrechar la mano de manera no tan fuerte, cercanía media frente al entrevistador, tener una sonrisa natural, sostener la mirada durante la conversación son algunas herramientas para realizar una buena entrevista.

1- La puntualidad, así sea entrevista virtual se debe estar 5 minutos antes en sala de espera. Saludar y despedirse del entrevistador, así como dar las gracias y tener buenos modales son elementos para causar una buena impresión.

2- Vestirse de acuerdo a la ocasión, de manera formal y adecuada.

3- Manejar un tono de voz ideal, ni tan alto para ser impositivo, ni tan bajo para demostrar inseguridad y desinterés.

4- Mostrar experiencias de trabajos anteriores por medio de indicadores, para que el entrevistador observe la orientación y logros obtenidos, así como la perseverancia para cumplir los objetivos y metas.

5- Ser creativo, propositivo, estratégico y ejecutor de las ideas propuestas son básicos para lograr una buena entrevista.

6- Investigar sobre la empresa a la cual está aplicando, mostrar mi interés en el cargo, de acuerdo con la experiencia y una vez demuestre lo productivo que es y lo que puede aportar a la empresa, de allí preguntar sobre condiciones económicas y laborales.

Lea más: Cautela en el sector TI: Colombia modera su contratación tecnológica en un 15% al cierre de 2025

7- En las entrevistas virtuales: “debemos tener especial cuidado al vestirnos de manera completa, incluyendo los zapatos acordes al vestuario, usar colores que nos resalten de acuerdo con el fondo elegido, gesticular de manera pausada, expresión tranquila en el rostro y que este se ubique dentro del marco de la pantalla”, sugiere Manjarres.

8- Además destaca que, es muy importante ubicarse en un lugar con buena luz, un fondo adecuado y sobre todo ordenado. También estar aislados del ruido y de los distractores como otros aparatos electrónicos o redes sociales, hijos o mascotas.

9 - Practicar respuestas a preguntas comunes: repasar preguntas típicas de entrevistas y elaborar respuestas claras y concisas. Practicar frente al espejo o con un amigo para mejorar la fluidez y confianza al responder. Adaptar las respuestas a las experiencias y habilidades relevantes para el puesto.

10 - Hacer preguntas inteligentes: esto demuestra el interés y le brinda al candidato la oportunidad de obtener información adicional para evaluar si es el entorno laboral adecuado para él.

Otros tips

Destacar logros propios y habilidades: durante la entrevista, enfatizar los logros pasados y las habilidades que lo hacen apto para el puesto. También es conveniente utilizar ejemplos concretos para respaldar las afirmaciones y demostrar las fortalezas que pueden beneficiar a la empresa.

Cuidar el lenguaje corporal: mantener contacto visual, sonreír y mostrar confianza en el lenguaje corporal. Esto transmite seguridad y profesionalismo.

Ser honesto: no exagerar ni inventarse información en el currículum o durante la entrevista. La honestidad es fundamental para establecer una relación de confianza con la persona que entrevista.

Seguir el protocolo de seguimiento: después de la entrevista, envíar un correo de agradecimiento al entrevistador por su tiempo y reiterando su interés en el puesto.

Gestionar los nervios: como se mencionó antes, es bastante normal estar nervioso durante una entrevista, pero se debe tratar de controlar las emociones. Respirar profundamente y mantener la calma.

Conozca también: Estudio reveló deficiencias de empresas en salud mental laboral: solo 12% la gestionan

Investigar sobre la empresa: asegurarse de conocer la visión, misión, valores y productos y servicios de la empresa. Además, es importante profundizar en los detalles del puesto al que se aspira. Esto ayudará a mostrar un interés más genuino durante la entrevista.

Ahora bien, hay varias razones por las cuales se puede fracasar en una entrevista de trabajo: una de las principales es por los nervios que pueden afectar la capacidad para pensar con claridad, responder preguntas de manera adecuada y mostrar seguridad.

Otra es la incapacidad para articular la experiencia, motivaciones y habilidades, de manera convincente y clara, y por último, pero no menos importante, no encajar en la cultura de la empresa: a veces, aunque se tengan las habilidades y la experiencia, si la persona no encaja en la cultura de la empresa, es posible que no sea considerado como un candidato adecuado.

Utilidad para la vida