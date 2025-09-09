Estudie y trabaje en Claro: la compañía tiene convocatoria para formar técnicos con contrato de aprendizaje y sostenimiento

Conseguir el primer empleo sin experiencia es uno de los mayores retos para los jóvenes en Colombia. Pensando en ellos, Claro abrió una convocatoria especial para apoyar a bachilleres que quieran estudiar un programa técnico y, al mismo tiempo, realizar sus prácticas dentro de la compañía. La empresa ofrece la posibilidad de formarse en áreas como Administración Comercial u Operaciones Administrativas y Comerciales, con el respaldo de un contrato de aprendizaje que garantiza apoyo económico durante todo el proceso y la oportunidad de quedarse trabajando en Claro al finalizar.

Lo que ofrece Claro para patrocinar estudio

El programa de Claro combina estudio y práctica, permitiendo a los jóvenes proyectar su futuro laboral desde el inicio de su formación. FOTO: GETTY

Los seleccionados firmarán un contrato de aprendizaje, que contempla: Etapa lectiva: Apoyo de sostenimiento equivalente al 75% de un salario mínimo mensual legal vigente (SMLV). Etapa productiva: Apoyo de sostenimiento del 100% del SMLV, auxilio de transporte, afiliación a EPS y ARL, además del pago de prestaciones sociales y parafiscales. Posibilidad de continuar vinculado a la empresa al finalizar el proceso académico y práctico. Un punto clave es que los aspirantes no deben haber tenido contrato de aprendizaje previo.

Requisitos para aplicar

- Contar con bachillerato completo. - Residir en Bogotá D.C. - Tener disposición para iniciar estudios técnicos en un centro de formación privado.

¿Cómo postularse en Magneto Empleos?