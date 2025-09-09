Estudie y trabaje en Claro: la compañía tiene convocatoria para formar técnicos con contrato de aprendizaje y sostenimiento

Conseguir el primer empleo sin experiencia es uno de los mayores retos para los jóvenes en Colombia. Pensando en ellos, Claro abrió una convocatoria especial para apoyar a bachilleres que quieran estudiar un programa técnico y, al mismo tiempo, realizar sus prácticas dentro de la compañía.
La empresa ofrece la posibilidad de formarse en áreas como Administración Comercial u Operaciones Administrativas y Comerciales, con el respaldo de un contrato de aprendizaje que garantiza apoyo económico durante todo el proceso y la oportunidad de quedarse trabajando en Claro al finalizar.