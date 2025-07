¿Su búsqueda laboral está a la altura de su perfil? Tres claves para saberlo

Buscar trabajo no es solo enviar hojas de vida “a diestra y siniestra” . También exige estrategia, autocontrol y criterio. Y es que por lo precarias que están las oportunidades laborales en estos momentos, muchos candidatos cometen errores que les restan puntos antes incluso de ser considerado s, pues aplican a vacantes que no se ajustan a su perfil, envían mensajes confusos o mal planteados por LinkedIn, y reaccionan con frustración cuando reciben un “no” como respuesta.

Aunque a esos candidatos se les responde agradeciendo su interés, muchos reclaman cuando se les indica que su perfil no avanza en el proceso. La especialista señaló que, en esos casos, “ es tanto lo que se desvía del perfil solicitado, que no se sabe ni por dónde empezar a explicar”.

La queja de que los reclutadores “no dan feedback” es frecuente. Pero en la práctica, cuando algunos sí lo hacen, no siempre encuentran buena recepción del otro lado. Según la experimentada headhunter hay quienes se lo toman como una ofensa, cuando la retroalimentación simplemente refleja los requisitos técnicos de la vacante, no una valoración personal.

“Claro que me metí a tu perfil y claro que leí tu currículo, pero si no es, no es. Y no tiene nada que ver contigo, sino con los requisitos de la vacante. Y ya está”, afirmó. Este tipo de reacciones pone en evidencia la poca tolerancia a la frustración que muchos candidatos aún no han aprendido a manejar.

