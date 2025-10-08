x

Banco Agrario e Icetex sellaron alianza para fortalecer la educación, empleo e inclusión financiera en Colombia

Las dos entidades firmaron un convenio que busca acompañar a los jóvenes durante su formación universitaria, con programas de educación financiera, orientación vocacional y acceso responsable a productos bancarios.

    En la foto Hernando Chica Zuccardi (izq.), presidente del Banco Agrario, y Álvaro Urquijo, presidente del Icetex. FOTO: CORTESÍA BANCO AGRARIO
    El Banco Agrario y el Icetex sellan una alianza para fortalecer la educación superior y promover la inclusión financiera de los jóvenes en Colombia. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
08 de octubre de 2025
La educación superior en Colombia contará con un nuevo respaldo institucional. El Banco Agrario de Colombia y el Icetex firmaron una alianza estratégica para fortalecer la permanencia de los jóvenes en la universidad y facilitar su transición al mundo laboral, a través de programas de educación financiera, orientación vocacional y bienestar económico.

Este acuerdo, enmarcado en la estrategia Comunidad Icetex, busca acompañar a los beneficiarios y a sus familias durante su formación académica, brindándoles herramientas para una mejor gestión económica y un acceso responsable a productos bancarios.

La alianza beneficiará a estudiantes de todo el país y promoverá la inclusión financiera tanto en zonas rurales como urbanas.

El Banco Agrario reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la juventud colombiana. Acompañar a los jóvenes en su formación académica y en su tránsito hacia la vida productiva es sembrar futuro para Colombia”, destacó Hernando Francisco Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario.

Por su parte, el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, resaltó que, “Es fundamental que los estudiantes reciban asesoría financiera y accedan a los beneficios del portafolio del Banco Agrario, que facilitará la bancarización y el acceso a productos clave para su desarrollo profesional y productivo”.

Le puede interesar: Bogotá tiene más de 10.800 vacantes con contrato indefinido: los sectores que más están contratando

Tres líneas de acción: explorar, transformar y consolidar

Conoce las ofertas de empleo
El Banco Agrario y el Icetex sellan una alianza para fortalecer la educación superior y promover la inclusión financiera de los jóvenes en Colombia. FOTO: GETTY
El Banco Agrario y el Icetex sellan una alianza para fortalecer la educación superior y promover la inclusión financiera de los jóvenes en Colombia. FOTO: GETTY

El convenio se desarrollará en tres etapas complementarias:

1- Explora: ofrecerá charlas de orientación vocacional para apoyar a los jóvenes en la elección de carrera.

2- Transforma: brindará acompañamiento en bienestar financiero y estrategias para fortalecer la permanencia en la educación superior.

3- Consolida: impulsará la orientación laboral y el emprendimiento, ayudando a los estudiantes a vincularse a la vida productiva.

Lea más: Empleos con horarios flexibles: estas vacantes son ideales para madres y estudiantes

Educación financiera para un futuro sostenible

Además, se implementarán estrategias de educación económica y financiera dirigidas a estudiantes y familias, enfocadas en temas como manejo del crédito, planeación financiera y uso responsable de productos bancarios.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años e incluirá actividades de formación, acompañamiento y acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Conozca también: Trabajo con Colanta: vacantes en ventas, producción y mantenimiento con o sin experiencia

