x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡Ojo, pues! Seis señales para detectar una oferta laboral falsa, según Adecco Colombia

Los fraudes con supuestas convocatorias de empleo siguen afectando a miles de colombianos. Conozca las seis alertas para identificarlos y los pasos para reportarlos.

  • Los estafadores utilizan anuncios falsos para engañar a quienes buscan empleo. FOTO; CORTESÍA
    Los estafadores utilizan anuncios falsos para engañar a quienes buscan empleo. FOTO; CORTESÍA
  • Adecco recomienda investigar la empresa antes de compartir datos personales. FOTO: GETTY
    Adecco recomienda investigar la empresa antes de compartir datos personales. FOTO: GETTY
  • Ante sospechas de estafa laboral, es clave acudir a los canales oficiales de la empresa y denunciar. FOTO: GETTY
    Ante sospechas de estafa laboral, es clave acudir a los canales oficiales de la empresa y denunciar. FOTO: GETTY
hace 8 horas
bookmark

La búsqueda de trabajo en Colombia sigue siendo un reto que exige tiempo, preparación y cuidado. Aunque el mercado laboral muestra señales de recuperación, solo en el primer semestre de 2025 Adecco Colombia reportó 23.189 vacantes, un promedio diario de 128 oportunidades, este panorama también ha sido aprovechado por personas inescrupulosas para engañar a los candidatos con convocatorias falsas.

Las estafas laborales se presentan de múltiples formas y, en muchos casos, logran convencer a quienes necesitan empleo urgente. Por eso, Adecco Colombia, empresa líder en gestión de talento humano, advierte sobre seis señales clave que ayudan a identificar una oferta fraudulenta:

Le puede interesar: ¿Busca empleo? Davivienda abrió vacantes para asesores y practicantes en todo el país

Seis alertas para identificar ofertas de empleo falsas

Adecco recomienda investigar la empresa antes de compartir datos personales. FOTO: GETTY
Adecco recomienda investigar la empresa antes de compartir datos personales. FOTO: GETTY

1. Cobro de dinero por adelantado: cualquier solicitud de pago para acceder a un proceso de selección, como exámenes médicos o capacitaciones, es una alerta.

2. Salarios irreales: promesas de sueldos y beneficios desproporcionados sin exigir experiencia o requisitos específicos.

3. Comunicación poco profesional: mensajes con errores ortográficos, gramaticales o un lenguaje ambiguo.

4. Datos de contacto dudosos: correos y números que no corresponden a canales oficiales de la empresa.

5. Enlaces inseguros: direcciones web que no llevan a páginas oficiales y pueden robar información personal.

6. Contratación exprés: procesos sin entrevistas o evaluaciones, cuando las empresas serias suelen tener filtros rigurosos.

Conozca también: Aislamiento laboral, la amenaza silenciosa que está vaciando oficinas; 40% renuncia por esta causa

Consejos para protegerse

Ante sospechas de estafa laboral, es clave acudir a los canales oficiales de la empresa y denunciar. FOTO: GETTY
Ante sospechas de estafa laboral, es clave acudir a los canales oficiales de la empresa y denunciar. FOTO: GETTY

Estheban Acevedo, director de Staffing en Adecco Colombia, recomendó extremar las precauciones antes de enviar información personal o postularse a cualquier vacante.

Entre sus sugerencias están:

- Verificar portales y enlaces y, ante cualquier duda, contactar a la empresa a través de sus canales oficiales.

- Investigar la organización revisando su reputación en internet y opiniones de empleados o exempleados.

- Usar plataformas de empleo reconocidas para encontrar ofertas legítimas.

Confirmar correos y teléfonos que correspondan a dominios corporativos y líneas comerciales.

- Denunciar a las autoridades si se detecta o se es víctima de una falsa oferta laboral.

Con estos filtros, los candidatos pueden reducir el riesgo de caer en fraudes y enfocar su búsqueda en oportunidades reales que impulsen su desarrollo profesional.

Lea más: Estos fueron los trabajos más demandados en LinkedIn en el segundo trimestre de 2025

Temas recomendados

Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida