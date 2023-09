Cuando Yairo Moreno le dijo recientemente al presidente del DIM, Daniel Ossa, que quería jugar en el equipo rojo unos meses, el dirigente, conociendo el estilo mamagallista de este jugador, no le creyó: “Pensé que me estaba tomando el pelo, pero un día me llamó y me dijo que hablaba en serio”.

Lo cierto es que este extremo de 28 años, nacido en Necoclí, en el Urabá antioqueño, tenía ofertas millonarias de Estados Unidos, México y Brasil, pero quiso ponerse una vez más la camiseta roja para contribuir con el proceso del técnico Alfredo Arias y tener la posibilidad de salir campeón con el club que lo vio surgir para el fútbol profesional.