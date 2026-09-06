Wout van Aert volvió a ganar en la Vuelta España; así les fue a los colombianos en la etapa 15

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) resiste en el liderato de la clasificación de la montaña; Harold Tejada (Astana) se mantiene entre los mejores corredores de la general; mientras que Juan Felipe Rodríguez (EF Education-EasyPost), Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL) e Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) siguen batallando para defender no solo a sus jefes de filas, sino también con la ilusión de conseguir un triunfo de etapa en la Vuelta a España.
Luego de 15 etapas en la exigente edición de la ronda ibérica, estos cinco corredores, que iniciaron la prueba el pasado 22 de agosto en Mónaco, continúan sorprendiendo con su espíritu combativo, el mismo con el que afrontarán la semana decisiva de la competencia.
“Se salvó un día más. Sufrí en dos ocasiones, pero traté de estar lo más cerca posible hasta el final. Lo importante es que pude llegar ahí con el grupo de los favoritos”, señaló este domingo el cundinamarqués Juan Felipe Rodríguez al término de la etapa 15, de 110,2 kilómetros entre Palma del Río y Córdoba, donde se impuso el belga Wout van Aert (Visma), su segundo triunfo en la presente edición.
En una de las jornadas más duras del recorrido, debido a las altas temperaturas que afectan actualmente a España, con registros cercanos a los 40 grados centígrados, Rodríguez volvió a cumplir con su labor para el equipo. Las condiciones llevaron incluso a los organizadores de la prueba a recortar el trayecto inicialmente previsto.