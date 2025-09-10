x

Giulio Pellizzari ganó la etapa 17 de la Vuelta a España y Harold Tejada fue protagonista

Giulio Pellizzari ganó la etapa 17 de la Vuelta a España con un ataque decisivo en el Alto de El Morredero. El colombiano Harold Tejada, protagonista de la fuga, es ya el mejor nacional en la general: ¿qué significa este resultado para Colombia?

  • Giulio Pellizzari, de 21 años, ya suma tres grandes carreras en sus piernas. Corrió el Giro de Italia en 2024 y 2025 y ahora celebra en la ronda ibérica. FOTO X-VUELTA A ESPAÑA
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

10 de septiembre de 2025
bookmark

El italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) se confirmó este miércoles como el mejor corredor joven de la Vuelta a España al triunfar en la etapa 17, logrando de esta manera su primer triunfo en una carrera de tres semanas. El colombiano Harold Tejada estuvo 104 km en fuga.

En el trayecto de 143.2 kilómetros entre O Barco de Valdeorras y el final en el Alto de El Morredero, en Ponferrada, Pellizzari, de 21 años de edad, fue el más fuerte escalando hacia ese puerto deforestado debido al fuego que arrasó con su vegetación en agosto pasado.

Lea: “Pedí que me durmieran, el dolor era insoportable”: Egan narró el “infierno” de su accidente en 2022 tras lograr el Trébol en las Grandes

En esa montaña, ubicada a 1.755 metros sobre el nivel del mar, con una ascensión de 8.8 km, con rampas del 16% de desnivel y con la dificultad adicional del fuerte viento pegando contra los pedalistas, Pellizzari triunfó con un tiempo de 3 horas y 37 minutos.

Entre los colombianos que intentaron hacer la diferencia se destacó el huilense Harold Tejada (Astana), quien estuvo, como en otras jornadas, en el grupo de fuga. Sin embargo, en la subida final, él y el resto de aventureros fueron cazados por el grupo en el que viajaban los favoritos al título.

El británico Thomas Pidcock (Q36.5) escoltó a Pellizzari, a 16 segundos, mientras que en el tercer lugar cruzó el australiano Jai Hindley (Red Bull). Cuarto entró el líder de la prueba, el danés Jonas Vingegaard (Visma), a 20’’, y quinto, el portugués Joao Almeida (UAE), a 22.

Estos dos últimos mantienen un gran mano a mano por el título. En la clasificación general, Vingegaard aventaja al portugués por solo 50 segundos de diferencia.

Por el lado de Tejada, 13° en la jornada, a 4.08 del vencedor, el escarabajo es el mejor representante nacional en la casilla 12°, a 15.36 del danés.

El recorrido de la contrarreloj individual de la 18ª etapa, que se celebrará el jueves por las calles de Valladolid se reducirá finalmente de 27, a 12,2 km para dar una “mayor protección” ante las protestas propalestinas, anunció este miércoles la organización.

Siga leyendo: Este es el dueño del Israel Premier Tech, el equipo que ha desatado protestas en la Vuelta a España

