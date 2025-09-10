Giulio Pellizzari ganó la etapa 17 de la Vuelta a España y Harold Tejada fue protagonista

El italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) se confirmó este miércoles como el mejor corredor joven de la Vuelta a España al triunfar en la etapa 17, logrando de esta manera su primer triunfo en una carrera de tres semanas. El colombiano Harold Tejada estuvo 104 km en fuga.

En el trayecto de 143.2 kilómetros entre O Barco de Valdeorras y el final en el Alto de El Morredero, en Ponferrada, Pellizzari, de 21 años de edad, fue el más fuerte escalando hacia ese puerto deforestado debido al fuego que arrasó con su vegetación en agosto pasado.

En esa montaña, ubicada a 1.755 metros sobre el nivel del mar, con una ascensión de 8.8 km, con rampas del 16% de desnivel y con la dificultad adicional del fuerte viento pegando contra los pedalistas, Pellizzari triunfó con un tiempo de 3 horas y 37 minutos.