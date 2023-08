En video | El penal más insólito del fútbol se cobró en Bucaramanga

Era la final del Torneo Intercolonias de Bucaramanga. El partido terminó igualado y al juez no le quedó de otra que resolver el partido desde el punto penal. Se enfrentaban los equipos de San Vicente de Chucurí y Concia FC.

Se habían cobrado siete tiros y Concia lideraba 3-2 en los penales. Llegó el turno para San Vicente de Chucurí. Jugador y arquero estaban frente a frente.

“Viene el gol, sí señor, viene el gol, vino”, dijo el narrador de televisión. Pero el pelotazo del delantero se estrelló contra el palo: “Uy, lo botó, lo botó”.

La pecosa se paseó por el aire, el arquero de Concia decidió abandonar la última línea para celebrar. La pelota empezó a caer. Golpeó el hombro del guardameta y tomó destino a la línea de gol.

“Ay, gol, ay, gol. Qué golazo. No hay preguntas señoras y señores. Este es el gol de la jornada y va a terminar en las redes”, señaló el narrador. En la parte inferior de la pantalla pasaba la propaganda de algunos candidatos a la Asamblea de Santander.

“Los goles sufridos acechan siempre. Uno no recuerda los que salvó, sino los que le metieron. El arquero que no tenga ese tormento interno, no tiene futuro”, es la sentencia del soviético, Lev Yashin, considerado el mejor guardameta en la historia del deporte.

Pese al accidentado cobro, Concia FC logró quedarse con el título tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y ganar 4-5 en la tanda de penales.