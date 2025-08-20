Video | Impresionante salto del medallista olímpico Luc Ackermann entre dos carros en movimiento

El alemán Luc Ackermann durante uno de sus entrenamientos en su moto. El piloto es especialista de la modalidad freestyle. FOTO TOMADA X @LucAckermann98

La maniobra era compleja, bastante arriesgada y con un alto grado de dificultad, ya que además de manejar su motocicleta, hizo unos giros en el aire para ir de un camión al otro sin perder el equilibrio.

El alemán Luc Ackermann , medallista olímpico de freestyle realizó una hazaña en su moto, al saltar entre dos camiones en movimiento, y todo quedó registrado en un impresionante video que el deportista compartió en sus redes sociales.

La maniobra inédita se registró en la autopista de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, y Luc hizo un salto de 40 metros entre un camión y otro en movimiento, pasando por encima de una señal de tránsito.

Según registraron varios medios europeos, “Ackermann despegó desde la caja de un camión que avanzaba a 20 km/h, acelerando su moto hasta alcanzar una velocidad combinada de 74 km/h. En apenas medio segundo de vuelo, completó el backflip y aterrizó con precisión sobre un segundo vehículo en marcha, situado 23 metros adelante y avanzando a la misma velocidad constante”, escribió AS.

“Si no despegaba en el momento exacto y a la velocidad justa, habría chocado contra el pórtico o no habría alcanzado la rampa de aterrizaje”, explicó Ackermann.

Finalmente, explicó que detrás del salto hubo semanas de preparación técnica. Un equipo liderado por el experto Thomas Stöggl quien analizó cada variable: velocidad, ángulo de despegue, trayectoria, y condiciones de viento.