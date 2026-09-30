Video | Así quedó el bus de Real Cartagena tras brutal ataque con rocas

El regreso de Real Cartagena a casa terminó en una escena de pánico. El bus que transportaba a la delegación fue atacado con rocas cerca del peaje de Palermo, en la vía entre Ciénaga y Barranquilla, luego del partido que el equipo disputó contra Unión Magdalena. Una “lluvia” de piedras impactó el vehículo mientras se movilizaba por este tramo de la carretera. Varios de los vidrios del bus se rompieron y algunos de los objetos lanzados terminaron dentro del vehículo. Una fuente de Real Cartagena que se encontraba en el bus relató a El Universal los momentos de angustia que vivieron los integrantes de la delegación. “Nos atacaron con piedras, no sabemos hinchas de qué equipo, pero hay heridos, jugadores sangrando, fue horrible, partieron los vidrios del bus, tuvimos que llamar a la Policía”, aseguró. Los jugadores sufrieron heridas, principalmente por los vidrios que se desprendieron tras los impactos. Según el reporte, también quedaron piedras de gran tamaño dentro del automotor. Ante la gravedad de la situación, los integrantes del equipo solicitaron la presencia de la Policía.

El ataque ocurrió durante el trayecto de regreso de Real Cartagena, después del partido que terminó en empate 1-1 frente a Unión Magdalena, disputado en el estadio Sierra Nevada. El hecho generó momentos de miedo entre los jugadores y demás integrantes de la delegación. Aunque hubo personas heridas, los reportes conocidos hasta ahora señalan que no hubo víctimas mortales. Conozca: “No saben lo feliz que estoy”: Jackson Martínez durante su presentación con el DIM en el Atanasio De acuerdo con información recopilada por El Universal, la Policía alcanzó a detener a varias personas después de la agresión y que a algunos de los retenidos se les encontraron armas cortopunzantes. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente a qué grupo de hinchas pertenecerían las personas que participaron en el ataque. Precisamente, la fuente del equipo señaló que dentro del bus no pudieron determinar quiénes estaban detrás de la agresión.

El ataque ocurrió en medio de una nueva jornada de violencia relacionada con el fútbol en la región Caribe. El hecho volvió a poner en el centro de la discusión los episodios de intolerancia que se presentan alrededor de los equipos de la Costa. En este caso, la agresión no ocurrió dentro de un estadio, sino durante el desplazamiento de una delegación deportiva por carretera. Los daños en el bus fueron considerables, con varios ventanales y panorámicos destruidos por los impactos. Los propios jugadores también difundieron imágenes y videos en redes sociales para mostrar las consecuencias del ataque. En las grabaciones se puede observar el estado en el que quedó el vehículo después de la lluvia de piedras y los elementos que quedaron en su interior. El incidente ocurrió pocas horas después del empate entre Unión Magdalena y Real Cartagena. Sin embargo, el resultado deportivo quedó relegado ante la agresión sufrida durante el regreso del equipo cartagenero.

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