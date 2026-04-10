Emiliana y Valentina le dan la ventaja a Colombia en la serie ante Venezuela en la Billie Jean King Cup

Luego del mal día ante México, las jugadoras del equipo Colombiano salieron renovadas y con la intención de recuperar terreno en la Billie Jean King Cup en Ibagué y, para lograrlo, tenían que vencer a Venezuela.

La primera en aparecer en escena fue Valentina Mediorreal y la bogotana respondió, como lo había hecho el primer día, con un duelo en el que demostró su calidad y buen momento, quedándose con el primer punto en la serie.

Mediorreal venció en solo 46 minutos de juego a Bethania Bonaguro con parciales de 6-0 y 6-1, mostrando un juego sólido y fuerte en el que nunca le dio oportunidad a su rival para que remontara la ventaja que la colombiana logró en los dos sets.