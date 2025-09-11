x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La colombiana Valeria Arboleda va por cupo a la final del Mundial de boxeo en Inglaterra

Tras clasificar a semifinales, la colombiana ya aseguró podio en el certamen que se celebra en Liverpool.

  • Valeria fue medalla de plata en los Juegos Panamericanos en Chile-2023. FOTO COC
    Valeria fue medalla de plata en los Juegos Panamericanos en Chile-2023. FOTO COC
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

11 de septiembre de 2025
bookmark

La boxeadora colombiana Valeria Arboleda, ya con la medalla de bronce asegurada en la división de los 57 kilogramos tras clasificarse a la ronda de semifinales, buscará este viernes el paso a última instancia del Campeonato Mundial que se celebra en Liverpool, Inglaterra.

La pugilista, que nació hace 23 años en Bogotá, se impuso el pasado miércoles en cuartos de final a la neerlandesa Gabriella Weerheim en el M&S Bank Arena de Liverpool con gran superioridad.

Como informó el Comité Olímpico Colombiano, “la concentración, técnica y fortaleza de la colombiana estuvo presente en el segundo y tercer asaltos, donde su actuación en el ring le entregó la victoria ante Weerheim tras la decisión unánime de los jueces por 5-0”.

Este viernes, al mediodía de Colombia, Arboleda, subcampeona panamericana en Chile-2023, donde logró su tiquete a los Olímpicos de París, se medirá a la polaca Julia Szeremeta, quien viene ser subcampeona olímpica en esas justas de Francia en 2024.

La vencedora rivalizará al día siguiente (2:30 p.m.) en el duelo por el título a la ganadora del combate entre la venezolana Omailyn Alcalá y Jaismine Jaismine (India).

Temas recomendados

Deportes
Boxeo
Inglaterra
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida