Medellín recibirá por primera vez el UCI Gran Fondo World Series: será el 29 de noviembre

El desafío también tendrá un componente competitivo importante. Los participantes tendrán la posibilidad de conseguir cupos directos para participar en el Súper Campeonato Mundial de Ciclismo de Francia 2027.

“Estamos hablando de alrededor de 2.000 participantes nacionales y de unos 500 que vienen de otros países. Se estima la llegada de personas de 20 países. Lo importante es gozárselo”, indicó Gutiérrez Zuluaga.

Así lo anunció este viernes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien destacó que el prestigioso evento se disputará el próximo 29 de noviembre y representará un importante aporte para la economía de la ciudad. Según las proyecciones entregadas, el encuentro dejará una derrama económica cercana a los 4 millones de dólares durante tres días.

Después del recordado Tour Colombia en 2019, que contó con varias de las estrellas de ruta del momento, la ciudad volverá a ser sede de un evento de talla internacional de ciclismo. Se trata del UCI Gran Fondo World Series, certamen que hace parte del circuito mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y que está diseñado para deportistas aficionados.

La programación comenzará el 27 y 28 de noviembre en Plaza Mayor, escenario que albergará la feria comercial y donde se realizará la entrega de los kits oficiales a los participantes.

La jornada principal será al día siguiente, cuando se desarrollarán los dos recorridos previstos por la organización: el Gran Fondo, de 138 kilómetros, y el Medio Fondo, de 91 km.

Según explicó el alcalde, el trazado de la distancia principal corresponderá a la denominada “Vuelta al Marrano”, con salida y llegada en Medellín y paso por Matasanos, Donmatías y San Pedro de los Milagros. Por su parte, el Medio Fondo partirá también de la capital antioqueña, se dirigirá hacia Barbosa y el sector de Pradera, para posteriormente regresar al punto de partida.

De acuerdo con los organizadores, cerca del 30 % de los corredores procede del exterior, mientras que el porcentaje restante corresponde a participantes nacionales.

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La llegada de cientos de visitantes extranjeros y de otras regiones del país proyecta un movimiento importante para sectores como la hotelería, la gastronomía y el turismo, además de los servicios asociados al desarrollo de la competencia.

Gutiérrez también resaltó el crecimiento de los escenarios y espacios deportivos de Medellín y la apuesta de la ciudad por estimular la práctica de actividades físicas y deportivas.

Las inscripciones para el UCI Gran Fondo World Series se encuentran abiertas en la plataforma oficial del evento. La competencia contempla categorías femeninas y masculinas y podrán participar deportistas desde los 15 años de edad.

Gutiérrez aprovechó el anuncio para insistir en la importancia de asumir este tipo de retos deportivos con responsabilidad y priorizando la salud de los participantes.

“Mi recomendación a la gente es primero la salud, cuídese, si lo quiere hacer, listo; entrene, hágase chequeos médicos, haga lo que sea necesario, pero primero la vida. El deporte es fundamental. Como lo hemos visto en los últimos días, tenemos primero que cuidarnos. Que no tengamos hechos que lamentar”, agregó.

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La realización de esta competencia cuenta con la articulación del Bureau de Medellín, Plaza Mayor, EPM y la Federación Colombiana de Ciclismo, entidades que acompañarán el desarrollo de la primera edición del Gran Fondo UCI en Colombia.

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