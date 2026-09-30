Rozó el récord mundial con el tendón de aquiles roto: el drama de Tigst Assefa para ganar en Berlín

El atletismo de fondo es, en esencia, una lucha entre el cuerpo y la mente. Por lo general, el cuerpo grita que no puede más, pero la cabeza da la orden de seguir, cruzar la meta aun cuando el dolor físico es muy intenso.
Los deportistas de alto rendimiento tienen una mentalidad muy fuerte, diferente a la de los humanos comunes. La atleta etíope Tigst Assefa, de 29 años, es la muestra perfecta. El domingo, durante los últimos dos kilómetros de la Maratón de Berlín, en Alemania, la maratonista africana sintió cómo, hebra por hebra, el tendón de aquiles de su pierna derecha se deshilachaba mientras terminaba la competencia.