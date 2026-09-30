Rozó el récord mundial con el tendón de aquiles roto: el drama de Tigst Assefa para ganar en Berlín

El atletismo de fondo es, en esencia, una lucha entre el cuerpo y la mente. Por lo general, el cuerpo grita que no puede más, pero la cabeza da la orden de seguir, cruzar la meta aun cuando el dolor físico es muy intenso. Los deportistas de alto rendimiento tienen una mentalidad muy fuerte, diferente a la de los humanos comunes. La atleta etíope Tigst Assefa, de 29 años, es la muestra perfecta. El domingo, durante los últimos dos kilómetros de la Maratón de Berlín, en Alemania, la maratonista africana sintió cómo, hebra por hebra, el tendón de aquiles de su pierna derecha se deshilachaba mientras terminaba la competencia.

Desde el kilómetro 35 Assefa sintió un dolor intenso en la parte posterior de su pie. Sin embargo, continuó corriendo. Llevaba un ritmo bueno que, de haber logrado mantener, le habría permitido romper el récord mundial de dos horas, nueve minutos y 56 segundos que tiene, desde la Maratón de Chicago del 2024, la keniana Ruth Chepng’etich. No obstante, la incomodidad en el tendón obligó a que bajara el ritmo. En los últimos kilómetros solo corrió impulsándose con la pierna izquierda: la derecha recién la usaba como apoyo, según narró Gianni Demadonna, manager de la atleta, a la AFP.

¿Cuál fue el tiempo que hizo Assefa en la Maratón de Berlín 2026?

El dolor intenso no venció a Assefa. Al contrario, la inspiró. Los videos de la carrera la muestran corriendo los últimos metros de la Maratón de Berlín cojeando; pero sin bajarle cadencia a su paso. Cruzó la meta en 2 horas, 11 minutos y 4 segundos: el tercer mejor tiempo de la historia de una mujer en la prueba.

Luego, se fue al suelo. No se pudo parar. Su entrenador debió socorrerla. El tendón de aquiles de la atleta, que dijo estar triste por no haber logrado establecer la plusmarca a su nombre, se rompió por completo. “Lo que le pasó puede ser consecuencia de la carrera porque siempre es una lesión por exceso de uso que tiene que ver con la tensión a la que se somete el pie y el tendón se inflama. Cuando estaba corriendo, la ruptura fue parcial porque, de ser total, el pie queda sin movimiento”, aseguró el médico deportólogo Édgar Méndez.

Tigst Assefa, quien corrió con los mismos tenis con los que el keniano Sabastian Sawe rompió el récord mundial masculino en la Maratón de Londres del 26 de abril pasado, finalizando la carrera en 1:59: 30, terminó con el tendón roto por completo después de forzarse a terminar la prueba.

¿Cuánto tiempo se puede demorar la recuperación de Assefa?

Muchos deportistas han dicho, cuando se rompen el tendón de aquiles, que lo último que sienten antes de quedarse sin equilibrio es una suerte de disparo o golpe con una piedra. Eso se debe, de acuerdo con lo relatado por Méndez, a que el tejido empieza 8 o 9 centímetros por encima del calcáneo, que es el hueso de la parte de atrás de la planta del pie. De acuerdo con el galeno, esta es una lesión común en los atletas de alto rendimiento porque “el movimiento que hace el pie para correr es donde el tendón ayuda a hacerlo”. Cuando se rompe por completo el tendón de aquiles, es necesario hacer una cirugía.

Assefa fue intervenida el lunes pasado en Baviera, Alemania, por médicos especialistas en esta cirugía que el año pasado operaron al futbolista del Bayern Múnich Jamal Musiala. Por lo general, la recuperación para volver a correr se demora 6 meses. Podría volver a competir en la Maratón de Boston del 2027, programada para el 19 de abril de ese año. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .