“Estoy muy orgullosa”: Tatiana Calderón voló y se convirtió en la primera mujer en ganar la Nascar de Brasil

Conducir bien requiere pericia, reflejos, la capacidad de maniobrar, en pocos segundos, un vehículo en el asfalto. Con la velocidad, el carro es más difícil de controlar. En la medida en que la carretera tiene pendientes, o se convierte en un óvalo, la dificultad aumenta y la experiencia del conductor sale a flote.
Más si se compite en autos de altísima velocidad como los de la Nascar. Todas esas virtudes fueron mostradas el domingo por la piloto colombiana Tatiana Calderón en el circuito de Cristais, ubicado en la ciudad de Curvelo, en el estado brasileño de Minas Gerais, durante la séptima salida de la Nascar de ese país en la que terminó en primer puesto y se convirtió en la primera mujer en ganar esta competición en toda la historia.