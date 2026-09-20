“Estoy muy orgullosa”: Tatiana Calderón voló y se convirtió en la primera mujer en ganar la Nascar de Brasil

Conducir bien requiere pericia, reflejos, la capacidad de maniobrar, en pocos segundos, un vehículo en el asfalto. Con la velocidad, el carro es más difícil de controlar. En la medida en que la carretera tiene pendientes, o se convierte en un óvalo, la dificultad aumenta y la experiencia del conductor sale a flote. Más si se compite en autos de altísima velocidad como los de la Nascar. Todas esas virtudes fueron mostradas el domingo por la piloto colombiana Tatiana Calderón en el circuito de Cristais, ubicado en la ciudad de Curvelo, en el estado brasileño de Minas Gerais, durante la séptima salida de la Nascar de ese país en la que terminó en primer puesto y se convirtió en la primera mujer en ganar esta competición en toda la historia.

Calderón, una bogotana de 33 años que ha tenido experiencia en Fórmula 2, Indy Car y la Fórmula E, tuvo la destreza suficiente para, en la segunda competencia del día, evitar un choque entre dos carros que iban delante de ella, peleando por la punta, y después consolidarse en el primer puesto en las vueltas finales al óvalo, donde fue la primera en pasar la bandera de cuadros.

¿Qué dijo Tatiana Calderón sobre su victoria?

El fin de semana no fue fácil para la piloto colombiana. Calderón tuvo una falla mecánica en la ronda de clasificación. Por eso, terminó en el puesto 15 de la parrilla de salida en la primera competencia del domingo. Sin embargo, en ella terminó en cuarta posición después de una buena remontada y, desde ese puesto, partió en la competencia que la metió a la historia. “Es difícil poner en palabras lo que significa este momento. El fin de semana comenzó complicado pero eso nos obligó a trabajar muchísimo como equipo para recuperar el rendimiento del auto. Después de clasificar atrás y terminar en el top 5 en la primera carrera, sabíamos que teníamos una oportunidad en la segunda. Cuando el líder perdió el control, pude reaccionar bien y aprovechar para tomar la primera posición”, aseguró la piloto bogotana.

Calderón, quien este año también se quedó con la victoria en el BGT Challenge de las Américas que se corrió en Guyana, volverá a competir el próximo 3 y 4 de octubre en México. Lo hará en el circuito de Puebla junto al equipo Nacent Racing en el GT Challenge de las Américas.

“Estoy muy orgullosa de todo el equipo y de lo que hemos conseguido juntos después de las dificultades del inicio de la temporada. Hacer historia como la primera mujer en ganar una carrera de NASCAR Brasil es algo que recordaré para siempre”, concluyó la piloto colombiana.