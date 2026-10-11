“Mi meta es llegar pronto a la Indycar”: Tatán Garzón, promesa del automovilismo, en entrevista con El Colombiano

El automovilismo colombiano vive uno de los mejores momentos de su historia. En menos de una semana, tres pilotos fueron campeones en karts, prototipos y monoplazas. Esta última categoría fue la que dominó el huilense de 17 años, Sebastián Garzón, más conocido como Tatán.
Este joven que aún no expide la cédula, dejó la bandera de Colombia en lo alto al conquistar el USF 2000 a finales de septiembre en Wisconsin, Estados Unidos, cerrando así con broche de oro un año en el que lideró la categoría de punta a punta. Este campeonato sirve como filtro para futuros pilotos de Indycar.