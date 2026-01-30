Stefany Cuadrado encabezó el podio de los mejores del deporte en “La Noche del Orgullo Paisa”

En una velada donde la nostalgia y la esperanza se dieron la mano, la ciclista antioqueña Stefany Cuadrado Flórez se alzó con la distinción máxima como la Deportista del Año 2025, pero no pudo estar presente en la ceremonia por el fallecimiento de su papá. El galardón, otorgado por la prensa especializada de Antioquia, cerró “La Noche del Orgullo Paisa”, celebrada este viernes en el Country Club de Medellín.
El reconocimiento a Cuadrado es el fruto de una temporada de lujo. La joven oriunda de Caucasia conquistó tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 y el título en el Campeonato Panamericano Élite. Sin embargo, su consagración definitiva llegó en el Campeonato Mundial de Pista Élite UCI, donde alcanzó una medalla de bronce en la prueba del keirin. Este logro fue determinante para su elección, pues demostró que, a su corta edad, ya compite de igual a igual con las potencias mundiales.